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地鐵上攻擊毆華裔家庭 非裔女自首 排除仇恨犯罪

記者胡聲橋／紐約報導
華裔一家四口在地鐵內遭三名非洲裔少女謾罵和攻擊，一人被捕控罪，但未控仇恨犯罪。(視頻截圖)
華裔一家四口在地鐵內遭三名非洲裔少女謾罵和攻擊，一人被捕控罪，但未控仇恨犯罪。(視頻截圖)

華裔一家四口從內華達州到紐約市旅行，日前在曼哈頓搭乘F車地鐵時遭三名非洲裔少女謾罵和攻擊。記錄這一事件的視頻從社群媒體開始蔓延，引起了高度關注。三名非洲裔少女中的一人日前向警方自首，被控兩項攻擊罪，但目前已排除仇恨犯罪

8日上午9時45分左右，這名16歲的少女(由於是未成年人，沒有公布其姓名)向事發地的警察分局自首。這名少女被控兩項攻擊罪。她被指控攻擊51歲的楊蘊珣，在丈夫和雙胞胎女兒面前毆打楊蘊珣；當同車廂的華裔林喬安娜(Joanna Lin)開始用手機拍攝事發經過時，這名少女又攻擊了林喬安娜。警方沒有要求逮捕這名16歲少女的兩名同伴。

紐約警方最初表示，因為這名非洲裔女孩的目標是華裔一家四口，其仇恨犯罪調查小組介入了調查，但警方最終沒有對這名16歲的少女提出仇恨犯罪指控。兩名受害者都表示，他們不是因為自己的種族而受到非洲裔少女的攻擊。

受害者楊蘊珣說，3日晚上，他們一家四口在曼哈頓搭乘南行的F車地鐵，在快要接近西四街時，這名16歲少女和她的兩名同伴開始嘲笑他們並對他們一家人指指點點。楊蘊珣說，她一開始笑著和他們交談，試圖阻止她們的嘲弄，但這更激怒了三名十幾歲的少女。視頻顯示，她們的笑聲變成了辱罵、咒罵和威脅，並引起了其他乘客的干預。

這時，34歲的林喬安娜拿出手機，開始拍攝事發經過。當被捕少女發現自己被拍下來後，她衝向林喬安娜，朝其打了幾拳。林喬安娜說，她的眼鏡被打飛，砸碎；在襲擊中，手臂因為夾在兩根扶手之間，造成瘀傷。林喬安娜說，她很高興這名16歲的少女能為自己的行為承擔一些責任，希望她能得到幫助。

華裔 仇恨犯罪 地鐵

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