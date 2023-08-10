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遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

記者高雲兒／紐約報導
法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，受害者稱再也不想生病就醫。（取自doximity網站）
法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，受害者稱再也不想生病就醫。（取自doximity網站）

紐約法拉盛一涉嫌性侵華裔醫生程志(Zhi Alan Cheng，音譯)，最近被皇后區地區檢查辦公室指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，並將面臨最少25年監禁的量刑，而程志對其中近一半罪名拒絕認罪；被性侵的其中一名女性日前接受採訪，稱自己仍然心有餘悸，甚至希望餘生不再生病，也不必看醫生。

根據皇后區地區檢察官凱茲(Malinda Katz)，住在皇后區阿斯托利亞(Astoria)百老匯大道(Broadway)的33歲華裔醫生程志，因涉嫌在紐約皇后區長老會醫院(New York Presbyterian Hospital Queens)以及在他公寓家中，灌藥性侵至少六名女性並拍下視頻，被大陪審團提訴，被控十項藥物促成的性侵罪(predatory sexual assault)、三項一級強姦等近50項罪名，面臨多次25年至終身監禁的量刑。

其中一名被其侵害的22歲西語裔女子，日前在接受媒體訪問時訴說自己的遭遇，她說自己三年前到紐約皇后區長老會醫院的兒科，就膽結石進行治療；她到程志處就診時，對方趁自己睡著，對她進行了醫學上不必要的直腸檢查，「他就是為了自己反常的快樂和性滿足」。

這名化名Jane Doe的女子說，自己醒來後什麼都不記得了，但渾身尤其是腿部疼得厲害，而且至今不知什麼藥物使得她入睡。她通過自己的律師Nicholas Liakas對媒體解釋昏迷的過程，「一開始感覺很熱，慢慢失去知覺，然後在巨大的痛苦中醒來」。律師認為，Jane Doe感到疼痛的部位很能說明她受到了侵犯。

雖然事情已經過去三年，但是Jane Doe表示非常恐懼看醫生，「我希望上帝不要再讓我生病了」。

檢察官表示，程志對十項藥物促成的性侵罪(predatory sexual assault)、三項一級強姦、七項一級性虐待、四項二級攻擊的指控，均不認罪。

紐約長老會醫院代表於8日表示，該醫院有嚴格的患者安全政策，正在努力尋找該政策的漏洞，但並未對醫院在投訴發生時未能妥善處理的指責做回應。

性侵 皇后區 華裔

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