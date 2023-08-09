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欠租總額逾5億 市房屋局發逼遷通知

記者和釗宇╱紐約報導
紐約市政府樓約7萬個住戶拖欠房租，市房屋局日前開始向欠租住戶發出逼遷通知。圖為曼哈頓下東城的羅格斯政府樓(Rutgers Houses)。(本報檔案照)
紐約市政府樓約7萬個住戶拖欠房租，市房屋局日前開始向欠租住戶發出逼遷通知。圖為曼哈頓下東城的羅格斯政府樓(Rutgers Houses)。(本報檔案照)

數據顯示，新冠疫情期間出台的禁止逼遷令，導致紐約市政府樓約7萬個住戶拖欠房租，欠租總額超過5億元；隨著禁止逼遷令去年失效，掌管政府樓的市房屋局(NYCHA)日前已開始向欠租住戶發出逼遷通知，共有逾千欠租戶收到通知，但只有15戶被強制遷出。

The City報導，根據房屋局的數據，截至今年6月，全市15萬1000個政府樓住戶中，有約7萬戶欠租，累積欠租金額高達創紀錄的5億900萬元；相比之下，疫情前的欠租金額只有1億2900萬元左右；政府樓的租金回收率已經降至63%，遠低於疫情前的95%。

由於欠租金額劇增導致房屋局的收入難以維持運營成本，房屋局近幾周來開始向欠租住戶發出逼遷通知；截至6月30日，共有1250戶收到欠租通知，但僅有15戶被強制遷出，還有數百戶的逼遷令正在房屋法庭審理，預計還有更多住戶可能採取法律手段；如果欠租住戶同意設定期限補繳租金，預計仍可繼續居住，其他拒補租金的住戶將被驅逐。

不過，根據聯邦住房和城市發展部(U.S. Department of Housing and Urban Development)的監管規則，市房屋局必須收回所有欠租，不能將欠租一筆勾銷；不過，紐約市政府樓的欠租即便是在禁止逼遷令去年1月到期之後，欠租水平仍在上升；去年1月時，欠租總額為3億5000萬元，到去年12月升至4億5000萬元，目前則為5億900萬元，欠租住戶平均欠租金額超過7200元。

目前，房屋局並未全面落實逼遷政策，而是僅針對那些欠租最多，且沒有申請緊急租賃援助計畫(New York State Emergency Rental Assistance Program, ERAP)租金補助的租戶；此外，也針對那些在政府樓有非法行為，或曾暴力威脅政府樓員工或其他人的租戶。房屋局發言人霍根(Michael Horgan)表示，「我們目前只將逼遷作為最後手段，房屋局的目標時讓住戶居有定所，我們將定期做住戶的工作，確保租金按時上繳。」

租金 政府樓 疫情

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