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州新冠病例激增55% 新變種病毒來襲

記者張心／紐約報導
紐約州近期陽性病例數激增55%，新變種病毒EG.5也悄然傳播，使醫學專家們認定新冠仍然是巨大隱患。(市長辦公室提供)
紐約州近期陽性病例數激增55%，新變種病毒EG.5也悄然傳播，使醫學專家們認定新冠仍然是巨大隱患。(市長辦公室提供)

儘管世界衛生組織(WHO)5月正式宣布結束新冠疫情全球緊急狀態，但紐約州近期陽性病例數激增55%，新變種病毒EG.5也悄然傳播，使醫學專家們認定新冠疫情仍然是巨大隱患。

根據州衛生廳最新數據，截止8月2日，新冠病例數較上周增加55%，全州平均每日新增824例感染病患。同上周相比，新冠住院人數也增加了22%，相當於每天有超過100例的住院患者。

與此同時，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新警報，全新的EG.5變種冠狀病毒漸成全國病例主流，占總病例的比率，從7月初的7.5%升至到8月4日的17.3%，超過XBB變種的突變病毒株。

這引起了醫學專家們的警惕，紐約大學格羅斯曼醫學院(New York University Grossman School of Medicine)專門研究傳染病模式的助理教授伯施泰恩(Anna Bershteyn)表示，隨著新毒株的不斷湧現，人們似乎還沒有做好心理準備，「我們擔心的是，出現新的致命傳染病，既具有新冠的高傳播性，又像中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS)一樣致命。」

不過，市衛生局局長長瓦桑(Ashwin Vasan)則表示，目前的數據仍在預期範圍內；他表示，目前未觀察到新病毒具有更強的傳播力或造成更高的死亡率，「當前感染率的增加，是因為人們的免疫力下降，這是與病毒共存的一部分，這些波動是可以預期的。」

目前，新冠感染人數的增加不僅僅限於紐約。CDC紀錄顯示，截至7月22日，全國因新冠入院的人數在一周內增加了12％，共計有8000人。

「對醫學工作者來說，可怕的是，我們不知道變種從何而來。」伯施泰恩表示，「我們擔心會有更致命的變種來襲，這隨時可能發生，令人不寒而慄。」

醫學 疫情 聯邦疾病防治中心

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