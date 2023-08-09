史島老人公寓 傳改建庇護中心

位於史泰登島的長者公寓或被改造成庇護客收容中心。(谷歌地圖)

紐約市庇護 客危機持續發酵，史泰登島中區海灘(Midland Beach)的一棟老年和殘障者公寓，據傳將被改建成庇護客收容中心；島上多名議員日前已致信給市長亞當斯(Eric Adams)反對，並呼籲將該公寓建成永久性的老人公寓，造福紐約市民。

據悉，這個名為「島岸老人公寓」(Island Shores Senior Residences)的老人公寓，座落於Father Capodanno大道1111號，目前共有53名長者與殘障人士居住，而掌管此建築物的非營利機構「遊民 之家」(Homes for the Homeless)，自今年初便有意要出售公寓。

共和黨市議員卡爾(David Carr)、國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員蘭札(Andrew Lanza)、譚杜喜(Michael Tannousis)、史島區長佛塞拉(Vito Fossella)等人，日前共同致信市社會服務局局長帕克(Molly Park)，強調反對將公寓改建成庇護客收容中心的態度。

卡爾說，過去便多次要求公寓業主出售該建築物，據其所知有不少潛在買家很願意收購，將公寓建成永久性老人公寓，只是還未有進展；若大樓被出售用來建收容所，公寓內288個床位都會被用來容納庇護客，而當前的住客反而會流離失所，要遷移至其他地點。

針對以上傳聞，「遊民之家」既不承認也不否認，僅堅持任何問題應直接向市社會服務局提出；而市長辦公室發言人也僅回應，「市府正採取不同的措施協助庇護客」，目前最大的問題是住所短缺，因此嘗試將任何空置、可利用的地方都暫時改作收容所，幫助收容最需要優先處理的家庭遊民。

根據市府統計，從去年4月至今，超過10萬名北上的庇護客被送來紐約市，亞當斯曾警告此庇護客危機「將降臨到你的社區」；市府先宣布在蘭德爾島(Randall's Island)搭建帳篷供庇護客居住，而後布碌崙(布魯克林)華人使用的日落公園社區中心也被選作新的難民收容中心，引發當地居民的強烈抗議。