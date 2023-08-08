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租霸欠錢還搞破壞 法拉盛房東損失數萬

記者高雲兒／紐約報導
衛生間和廚房的被破壞程度更大，從水管水槽到地板，黃小姐粗粗估計，要花3萬5千元才能恢復原樣。(黃小姐提供)
衛生間和廚房的被破壞程度更大，從水管水槽到地板，黃小姐粗粗估計，要花3萬5千元才能恢復原樣。(黃小姐提供)

新冠疫情期間出台的禁止逼遷令讓不少華人房東面臨不付房租的「租霸」欺壓，華裔黃小姐就是其中之一，她位於法拉盛的出租公寓遭租客欠租八個月，租客被告上法庭後卻一直拖延上庭，導致黃小姐的公寓無法出租，租客離開後還留下大量垃圾，房屋也被破壞，黃小姐只得自掏腰包數萬元清理。

黃小姐稱房客走後，房內到處都是垃圾，花了1300元收拾和清理。(黃小姐提供)
黃小姐稱房客走後，房內到處都是垃圾，花了1300元收拾和清理。(黃小姐提供)

黃小姐的一室一廳公寓位於法拉盛市中心的三福大道(Sanford Ave.)；她說，其母十年前認識一個基督教教友，同為華人相談甚歡，得知對方要租房，其母立刻讓黃小姐將公寓租給他，黃小姐看在母親面子上，以低於市場價三成的1100元租給該華人男子和其妻女，直到去年，房租也不過只漲了150元而已，遠遠低於市場價。

但是疫情期間因為禁止逼遷令出台，該租客開始不付房租，整整拖欠八個月的房租後，因為驅逐令的失效，才重新開始繳租，但是絕口不提之前欠的租金。

黃小姐清理房子時掃出的老鼠屎。(黃小姐提供)
黃小姐清理房子時掃出的老鼠屎。(黃小姐提供)

直到今年上半年，忍無可忍的黃小姐去房屋法庭上訴要求驅逐，自知理虧的房客於5月左右搬走，卻多次惡意拖延上庭，「一開始說要自己找律師，後來又說要找翻譯，還說自己仍住在這裡」，本來6月就可以開的庭，拖到本月4日，整整三個月內讓黃小姐無法出租房屋。直到法官判決將其驅逐，該租客竟然大言不慚地說，想要回1100元的押金。

黃小姐啞然失笑，稱該房客走後，「留下4個爛床墊，一堆沒洗的鍋碗瓢盤，到處都是垃圾，壞了的嬰兒車行李車還有衣櫃；我清理了30袋垃圾，專門找卡車來裝，花了1300元收拾和清理，他的押金都不夠給！」

黃小姐稱房客走後，房內到處都是垃圾，花了1300元收拾和清理。(黃小姐提供)
黃小姐稱房客走後，房內到處都是垃圾，花了1300元收拾和清理。(黃小姐提供)

但是事情還沒完，衛生間和廚房的被破壞程度更大，「廁所廚房像被炸彈炸過一樣，要花很多錢修復」；從水管水槽到地板，黃小姐估計，要花3萬5000元才能恢復原樣。然而，該租客欠的2萬餘元房租，卻還要經過一到兩年的訴訟過程才能追回，「我的律師說，租客案件堆成山了」。

聽聞此言，黃小姐十分感慨，法律系統有大漏洞，「我的案子可能是很小的一個了，還有好多小房東在受苦」，她直言，「大家在疫情期間都不好過，這些租客為何不體諒別人？」

黃小姐收拾房間時掃出的殘骸。(黃小姐提供)
黃小姐收拾房間時掃出的殘骸。(黃小姐提供)
黃小姐用卡車來裝30袋清理出的垃圾。(黃小姐提供)
黃小姐用卡車來裝30袋清理出的垃圾。(黃小姐提供)

租客 疫情 華人

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