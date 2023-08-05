仇恨犯罪受害者 亞裔仍為最大宗

亞裔仍是仇恨犯罪案的主要受害者，但曼哈頓地檢辦公室已採取措施，積極處理。(記者顏嘉瑩／攝影)

針對亞裔 的仇恨犯罪 數量在新冠疫情發生後快速增加，令許多華人受害並缺乏安全感，儘管有數據指案情已有減少趨勢，但相信仍存在許多黑數；曼哈頓地區檢察官 辦公室仇恨犯罪小組4日接受採訪時表示，亞裔仍是仇恨犯罪案的主要受害者，但該辦公室已採取包括擴展仇恨犯罪單位、增聘調查及起訴仇恨犯罪的檢察官等，積極處理。

根據曼哈頓地檢辦公室數據，截止本月2日，共有131起仍在處理中的仇恨案件，其中包含亞裔受害者的有41起，為所有類別中最高；其餘類別包括性少數、非洲裔和性別仇恨等。早前報告顯示，2021年發生且達至起訴的仇恨犯罪數量為81宗，此數字在2022年為97宗。

該辦公室仇恨犯罪小組主管于漢娜(Hannah Yu，音譯)表示，當下人們正見證有史以來最多的仇恨犯罪案件，不幸的是，最大類別仍然是仇恨亞裔犯罪。她指出，為因應此情況，該辦公室採取從未有過的強力措施，如擴展仇恨犯罪單位，聘請約20位負責仇恨犯罪調查和起訴的檢察官等。

本年5月，涉嫌多次攻擊六名亞裔的29歲女子羅德里格斯(Camila Rodriguez)，遭到曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)控罪，罪名包括仇恨攻擊、嚴重騷擾等共計13項。儘管起訴案件有所增加，但華人社區對於治安改善情況仍存疑慮，多人質疑未報告和未計算的案件有所增多，因警方反應速度和法庭保釋制度致使嫌犯無法被準確指控。

針對居民擔憂，地檢辦公室戰略運營主管孫儀琳(Chanterelle Sung)表示，當局所處理案件數量已達歷史最高水平，表明市民正不斷報案，後者也正被調查或起訴，但仍會加大社區宣傳和互動，以提升報案率；根據市警數據，今年截至目前，共有280起仇恨犯罪，較往年減少31%。

于漢娜則說，部分官方數字可能會影響信息傳達、導致人們生成偏見，因其詢問人員、編制方式以及數據用途均有不同。她表示，市警數據僅記錄事件和投訴報告，其中包括未被確認和定罪的仇恨犯罪以及重複案件，導致數字被誤認高企。

針對修改仇恨犯罪定罪依據的呼籲，孫儀琳指，地檢始終在研究是否需要做出適當改變，且正尋求擴大可被升級為仇恨犯罪的罪行名單，但流程複雜。于漢娜亦說，並不認為單純改變法律本身就是解決問題的必要措施，解決辦法在於確保罪名被準確界定。

兩人還表示，在針對亞裔的犯罪中，多數為陌生人襲擊，且形式暴力。辦公室還指，針對非洲裔嫌犯羅德里格斯(Juvian Rodriguez) 辱罵警員「滾回中國」案，預計將於15日宣判。