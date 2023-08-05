庇護客露宿街頭 市府挨批違法

數十名庇護客睡在羅斯福酒店人行道上，遭紐約法律援助處指市府違反「庇護權」法。(歐新社)

大量湧入紐約市 的庇護 客已讓市府難以負荷，本周有數十名庇護客睡在曼哈頓中城「羅斯福酒店」(Roosevelt Hotel)的人行道上，紐約法律援助處(Legal Aid Society)認為市府違反「庇護權」(right to shelter)法；曼哈頓州高等法院4日舉辦閉門緊急聽證會，法官在會上表示，州府有責任支援紐約市，以度過當下危機。

當天的聽證會上，與會者包括法官愛德華茲(Erika Edwards)、紐約法律援助處和州、市級檢察官；法律援助處律師戈德芬(Joshua Goldfein)說，愛德華茲在私下談話中表示，州府應予以協助，確保上萬名庇護客獲得床位。

戈德芬透露，愛德華茲認為紐約市需要州政府的幫助，並斥責州政府沒有承擔相應的責任。

對此州府發言人表示，州府已派遣2000名國民兵幫助後勤工作，並授權紐約市使用三處州有土地，為移民提供住房；此外，州長霍楚(Kathy Hochul)在今年的州預算中，也為紐約市提供10億元的移民危機援助。

但戈德芬說，州府應更積極分擔紐約市的財政負擔，比如禁止紐約各郡縣拒絕接納移民；他還建議州府為紐約市提供更多場地作為庇護所，並透過大都會運輸署(MTA)，為庇護客提供交通工具。

愛德華茲在聽證會結束時，要求市府在9日(周三)之前提交一份清單，詳細說明紐約市可以利用的州資源和設施，以應對庇護客危機；紐約州必須在15日(周二)前做出回應。

紐約市1981年就設定「庇護權」規定，市府有義務為任何無家可歸而尋求庇護的人提供住所，該規定當時得到市府、州府以及紐約法律援助處的同意，因此此次會議愛德華茲要求三方出面；雖然聯邦政府不是「庇護權」規定的參與方，但愛德華茲同樣要求市府，列出聯邦政府可以提供的幫助清單。

市長亞當斯 (Eric Admas)回應，紐約市上千名官員盡最大努力為庇護客尋找安身之所，但若州府和聯邦沒有履行義務，不在此方面提供支援，羅斯福酒店外露宿的場景，在紐約市只會更加普遍。

自5月以來，亞當斯因為庇護客危機，曾向法庭請求暫停紐約市履行「庇護權」義務，也曾規定入住市府安置處所的成年庇護客60天內離開；對此亞當斯稱，這是因為缺乏州政府和聯邦政府的支持，才被迫採取的行動。