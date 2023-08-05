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力挺亞裔社區 參院領袖舒默訪華埠 聽取小商家心聲

記者張心／紐約報導
舒默(中)與李榮恩(左二)在華埠美心咖啡茶餐廳，探討紐約亞裔社區的發展情況。(李榮恩辦公室提供)
舒默(中)與李榮恩(左二)在華埠美心咖啡茶餐廳，探討紐約亞裔社區的發展情況。(李榮恩辦公室提供)

聯邦參議員多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)日前到訪曼哈頓華埠美心咖啡茶餐廳(Mee Sum Cafe)，與紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)探討亞裔社區的發展情況；李榮恩在會上強調亞裔對公共安全、優質教育、小商家復興等議題的關心，要求聯邦確保滿足亞裔群體的相關需求。

舒默表示，自己始終支持亞裔社區的發展，積極推動移民改革，領導反對仇亞犯罪法案的推出，並支持創建全美首個亞太裔美國歷史和文化國家博物館，同時任命多位亞裔法律專業人士進入聯邦法院工作。

他很開心能夠到訪華埠，與李榮恩討論亞裔社區目前最關心的問題，「我會繼續打擊仇亞犯罪、加強聯邦司法體系、提名亞裔參政議政等，也期待和李榮恩合作，為選民提供幫助。」

李榮恩說，紐約亞裔和她選區內的選民面臨緊迫性問題，比如持續性的嚴重仇亞犯罪、公共安全威脅，以及缺乏高質量、以能力為篩選標準的教育體系；「我希望聯邦優先考慮亞裔社區所面臨的治安隱患，還有亞裔青少年獲得優質教育的必要性。」

李榮恩還說，作為紐約增長最快的少數族裔群體，亞裔需要在政府中有一席之地，「我很感謝舒默願意一同解決亞裔社區問題，重視我們選民的需求。」

美心咖啡茶餐廳員工李慶梅也說，華埠受到疫情重創後，目前經濟仍在恢復中，她感謝舒默和李榮恩到華埠，聽取小商家意見以及社區所面臨的問題。

舒默(右二)日前到訪華埠，與李榮恩(左二)探討紐約亞裔社區的發展情況。(李榮恩辦...
舒默(右二)日前到訪華埠，與李榮恩(左二)探討紐約亞裔社區的發展情況。(李榮恩辦公室提供)

亞裔 華埠 教育

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