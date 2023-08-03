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8大道商家占道擁擠 華女錢包被竊

記者顏潔恩／紐約報導
8大道商家霸占人行道，導致民眾寸步難行。(本報檔案照)
8大道商家霸占人行道，導致民眾寸步難行。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)8大道商家及攤販橫行霸道，在人行道上售賣商品，造成街道寸步難行；一名華女2日投訴，近期陪同母親到8大道辦事，因人行道擁擠，遭到小偷趁隙拉開肩包拉鏈，盜走裝有現金和重要證件的錢包，令她蒙受損失。

受害者林小姐表示，平常不常到8大道的她，兩周前因母親需要辦理醫療上的事情，她陪著母親一同過來，兩人辦完事後，便在繁忙的商業區逛逛，行經56街處時，因人行道路面兩邊都被攤販占據，導致行走困難，她和母親一度站在街上，等待人流疏通。

當下毫無戒備的她，將肩包往身後放，沒想到卻遭到小偷趁隙拉開她的肩包拉鏈，盜走裡面的錢包；她說，錢包裡除了現金外，還有她和母親的證件、社安卡等；考慮到現在紐約身分盜竊嚴重，儘管已經報失其中的證件、註銷銀行卡，但社安卡號無法更改，令她擔心身分將進一步被盜用。

為此，她表示8大道人行道長期被非法攤販占據的亂象應該被整治，攤販不該為自身的利益而不顧大眾的安全，「人行道本來就是屬於公眾的」，被占據不僅給路人通行和安全帶來困難與威脅，也成為犯罪的溫床，令不法分子有機可乘。

8大道 社安卡 華女

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