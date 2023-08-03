在美華人近半感覺「少受尊重」 74%曾經歷種族歧視

根據百人會和哥大的研究數據，有近半在美華人感覺「少受尊重」。(本報檔案照)

由非營利組織百人會以及哥倫比亞大學共同開展的「2022美國華裔 狀況調查研究」，2日公布完整結果，多數華人 認為在主流社會被接納，但仍時常面臨邊緣化和歧視；根據調查，有近半的受訪華人感到較少「受到尊重」，報告也呼籲當局為增加相關意識提供教育和資金。

該份研究由哥大社工學院中國社會政策中心教授高琴主導，在政治、健康、文化認同、人口統計、經濟安全和社會參與度等數據分析下，探究華人在出生地、成長地、家庭語言、英語水平和文化認同方面特徵，並對政治觀點和參與程度作出總結。

在收集分析46個州、近6500名華裔信息後，百人會於今年4月公布部分關鍵結果，顯示種族歧視 情況仍在全美持續，有74%華裔曾經歷種族歧視，且有五分之一被調查者表示，至少面臨數次歧視性言論。

而此次公布的完整報告顯示，儘管大多數華人認為在美國社會被接納，並能融合美、中文化，但在日常生活中時常面臨邊緣化和歧視，約有近一半的受訪者表示，在待人接物方面受到較少尊重；另外在美出生的華人中，有40%將美國視為成長地、75%感到被接納。

研究還發現，華人積極參政、投票，並對社會問題十分關心。根據報告，種族主義、槍枝管制、經濟和犯罪是華裔認為當前社會面臨的四個最重要問題，且有五分之四的華人，認為當前美中關係為消極發展，大多人相信兩國應建立合作經濟關係，惠及經濟和貿易。

此外，儘管常被刻板印象稱為「模範少數族裔」，但華人在健康和經濟方面亦面臨不利或困難，認為需要政策和服務支持。在參與調查華人中，近四分之一獲得援助，其中最多為政府補助；同時，近25%人在過去12個月中遇到了醫療或經濟困難，包括推遲就醫、支付食品或帳單困難或缺乏健康保險等。

研究建議，為解決上述多種問題，政府應在K-12到高等教育增加並擴展相關歷史課程，並擴大語言服務資金，為華人提供平等的服務和機會；增加低投票率群體的政治參與；在討論美、中關係時，避免使用煽動性和貶損性言論；提供多語言的公共援助和醫療服務；促進華人社區生活困難的討論度和可見性，消除刻板印象等。