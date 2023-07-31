華社教育人士：取消SHSAT考試 就是「反亞裔」歧視

布碌崙(布魯克林)民主黨部主席赫爾梅林建議取消特殊高中入學考試(SHSAT )考試的文章引起華社議論，教育人士表示，民主黨左派此次是利用大學錄取平權措施被最高法院廢除之機再提此事，華社將繼續捍衛SHSAT，維護亞裔 學生的權利。

亞潮萌(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷認為，赫爾梅林建議取消SHSAT考試的想法由來已久，現在只不過是利用平權法案被廢除的時機再次提出而已；她說，紐約市有幾百所高中，赫爾梅林關於建立新評估系統的建議完全可以在那些學校實施；至於八間特殊高中以SHSAT成績為錄取標準，朱雅婷認為這是法律，她和其他華裔教育維權人士會極力抗議，不會讓任何人對此做出任何改變。朱雅婷還認為，赫爾梅林的建議就是為了減少特殊高中亞裔學生的比例，是一種反亞裔的種族歧視。

第43區市議員民主黨初選參選人伍溢文則表示，從2018年到2019年，他花了整整53周的時間來抗議取消SHSAT考試的建議。他認為，就目前的情況看，有人正在極力推動取消SHSAT，背後有政治和競選方面的考量，也可能會得到許多人的支持。果真如此，他會再次站出來，舉行抗議活動，為亞裔學生爭取權利。

布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心負責人羅添福退休前在市教育局 工作過35年，他認為，其他族裔往往認為亞裔學生SHSAT考試分數高，是上補習班的結果，但實際情況並非如此；亞裔家庭對教育的重視，孩子自身的用功，都是其中的原因，不是錢的問題。他還介紹說，其實每年都有人在州議會提出取消SHSAT的建議，但這些建議往往過不了第一關，連在州議會獲得討論的資格都拿不到。今年的情況到底會如何，他表示將拭目以待。