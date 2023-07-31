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布碌崙民主黨主席再提廢SHSAT考試 第43區3市議員候選人同聲反對

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙民主黨主席發文呼籲取消SHSAT考試，遭第43區市議員三名候選人砲轟。圖為此前維權團體集會呼籲廢除SHSAT。(記者和釗宇／攝影)
布碌崙民主黨主席發文呼籲取消SHSAT考試，遭第43區市議員三名候選人砲轟。圖為此前維權團體集會呼籲廢除SHSAT。(記者和釗宇／攝影)

布碌崙(布魯克林)民主黨部主席赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)30日發文，重提廢除特殊高中入學考試(SHSAT)；她表示，現在名牌大學正在降低對SAT和ACT考試的要求，因此紐約市特殊高中的錄取也應該取消SHSAT考試，因為SHSAT考試產生的效果相當於「種族隔離」。對於赫爾梅林的這番言論，布碌崙第43區市議員三位候選人均表示反對。

赫爾梅林在這篇題為「讓教育對所有人都更加公平，特殊高中必須開放」的文章中說，特殊高中被視為通往成功的平等跳板，但在現實中，特殊高中存在嚴重的種族隔離問題。她舉例說，史岱文森高中錄取的762名新生中，只有7名是非洲裔學生，她認為這是「令人髮指」的，應該採取實質性措施予以改變。

文章說，隨著最高法院廢除大學錄取平權措施案，現在比以往任何時候都更有必要在高中實現平等。赫爾梅林認為，SHSAT並不衡量學生的綜合智能，而只是衡量他們通過一項考試的能力。她認為，SHSAT考試的設計偏向於富裕學生或社會經濟背景好的學生。她說，現在美國一些名牌大學開始認識到單一考試制度的偏頗之處，開始降低對標準化考試的要求；因此，SHSAT考試也不應該是特殊高中入學的唯一標準。

這篇文章在布碌崙華社引起強烈反響，競選第43區市議員的三名候選人紛紛予以反駁；民主黨候選人莊文怡表示，SHSAT考試是許多工薪移民家庭孩子進入優質學校，獲得良好職業發展的機會。破壞行之有效的辦法不是解決問題的途徑，正確的解決辦法應該是確保人人都有機會。莊文怡在聲明中強調，任何廢除SHSAT考試的努力顯然都是反亞裔(anti-Asian)和反機會(anti-opportunity)的。

共和黨候選人譚瑩瑩則表示，她不同意「SHSAT考試為經濟條件較差的兒童制造障礙」這一觀點。她說，許多來自低收入家庭的亞裔兒童在整個大家庭的支持下，在SHSAT等考試中取得了成功。為了縮小差距，教育界應該把重點放在加強學業和課後輔導上。

保守黨候選人維樂培(Vito LaBella)發表聲明說，赫爾梅林之所以要改變特殊高中的入學標準，正是因為SHSAT考試可以防止教育局通過某些社會工程(social engineering)來決定哪些孩子可以入學。他認為，赫爾梅林應該呼籲增加更多質量等同於特殊高中的學校，而非廢除考試。

SAT SHSAT 特殊高中

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華社教育人士：取消SHSAT考試 就是「反亞裔」歧視

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