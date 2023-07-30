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佛書送全美監獄45年 神父也來索要

記者顏潔恩／紐約報導
莊嚴寺贈佛書的善行，已經實行了45年。左起為張一圖、李祖鵠、姜媛媛、盛大治。(記者顏潔恩／攝影)
莊嚴寺贈佛書的善行，已經實行了45年。左起為張一圖、李祖鵠、姜媛媛、盛大治。(記者顏潔恩／攝影)

紐約上州莊嚴寺圖書組的贈佛書任務，自45年前由出生於台灣、祖籍湖北的李祖鵠發起，起初在美國華人社會中流通，衍生到送佛書至監獄，感化外族裔受刑人；佛書智慧名揚四海，到天主教神父都想學習的地步，通過佛書探索宇宙真理，跨越信仰的鴻溝。

(影音來源：記者何卓賢)

李祖鵠27歲來美國之後，先後在美國通用汽車、IBM公司任電腦工程師，早在台灣便接觸佛法，他受到沈家楨居士青睞，獲得捐贈開啟了贈書工作；他也早早退休、全身心投入佛法，如今食衣住行都在莊嚴寺，45年來一直是圖書組贈書任務的主要負責人。

世報印廣告 開啟佛書贈送

他回憶，佛書在美國獲得首發關注，要歸功於「世界日報」，1978年美國佛教會在世報頭版刊登免費贈書的小廣告，開啟佛書在美國華人社會的流通之路；到了第二代華裔移民，看不懂中文，佛書便譯成英文，短短幾年下來流通量遠超中文書，也令外族裔有機會接觸。

後來有些孩子犯錯、鋃鐺入獄，家長希望把書寄到監獄去，他們有的汲取了知識，在態度、思想、行為上發生轉變，感染更多獄友，甚至懲教官發現後，向美佛會邀書，收納在監獄圖書館，令更多人受益；這項義舉在全美監獄裡盛傳開來，如今送佛書至監獄，成為贈書任務裡最主要的一環。

從最初的三箱書，到後期屢次加建倉庫，儲放700多箱書，語言包括中文、英文和西班牙文；40多年來印贈書籍達數百萬冊，單是送監獄這部分，義工每星期需包100至200個包裹，每包三至五本佛書，工作量頗大。

外族裔受刑人看佛書，往往與信仰無關，不過是悟出佛陀的智慧與宇宙真理，伴隨這些改變的，還有一封封寄到莊嚴寺的感謝信函；一周內最多有70封，當中有夾著書單想要更多佛書，也有敞開心扉分享個人經歷。

李祖鵠說，多的是囚犯為了生活使用不好的手段賺錢，販毒、欺騙、行劫，雖讀了佛書懺悔後還是要坐牢，「但他們內心平靜下來，知道自己錯了，也坐得心甘情願了」；一名獄友和同伴們犯案，三人中就他被抓了，在閱讀了佛書，原本憤怒的心慢慢消解，「幸好我被抓了，我不用那麼傷腦筋，只要改過就好」。

有一次，一名高大的美國人來到寺廟裡向他索要200本「佛陀的啟示」，一問之下對方略帶羞愧說道，做了40多年的神父弘揚天主教，但年輕人不買帳了，問為什麼上帝創造萬物，卻有如此多的不公平發生在自己身上；面對這些問題，他也難以招架，卻在佛書中找到答案。

助人獲慰藉 志工自我救贖

擔任義工已有20年的張一圖，從一名遊客到皈依佛教，佛書帶給他最大的益處是改變過去焦躁的性格、與人交往的態度，「修自己的身心」；閱讀一些重囚的來信，見證他們學佛的因緣，且在這條路上已有所得，常為之動容、落淚。

華裔夫婦姜媛媛、盛大治，一開始也是懷著許多煩惱來到莊嚴寺祈福，而後為更深入了解佛法而成為志工，「在信件看到真實的感情流露，從中培養自己的慈悲、寬容心」。

李祖鵠說，有一位猶太婦女經常來幫忙，後來才坦言丈夫在一場火災之中喪命，她久久走不出悲傷；聽聞莊嚴寺的風景，一次過來拜訪，機緣巧合下成為志工後，讀了受刑人來信，體會到什麼叫作家家有本難念的經，「原來我不是唯一身處悲慘之中的人」，逐漸釋懷、走出生命的陰影。

莊嚴寺贈佛書的善行，已經實行了45年。左起為張一圖、李祖鵠、姜媛媛、盛大治。(記...
莊嚴寺贈佛書的善行，已經實行了45年。左起為張一圖、李祖鵠、姜媛媛、盛大治。(記者顏潔恩／攝影)

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