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躲警察卻躲不過高溫 法拉盛無證小販：明天不來了

記者高雲兒／紐約報導
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

紐約市連日高溫預警，讓華社往日繁榮的街頭也受到影響，不見往日人潮；受到紐約市警積極執法、跟警察「打游擊」游刃有餘的皇后區法拉盛無證攤販，在烈日的烘烤下也直喊「受不了」，躲不過高溫的襲擊，表示短時間內「應該不會再出攤」。

包括市警等執法機構，自今年3月起嚴打無證攤販，一度見到成效，但之後情況反復；許多法拉盛的無證攤販在警察到場時聞風而逃，但不到半小時攤販又回到原地，深諳躲避執法之道。

日前紐約市清潔局及市警，在法拉盛市中心再次聯合執法，對緬街上的「長江超市」及其他三個無證攤販開出傳票，收繳違法陳設的貨架及貨物，其中長江超市的多箱水果、蔬菜，及貨架均被收繳，損失預計在2萬元。

不過在執法後不久，長江超市附近的小販還是不少，只是五、六個攤位都非常收斂，緊緊靠在牆根，倒明顯比往日要更加寬敞。據一位售賣零食的中年女士稱，最近生意不好做，「警察一天來了四趟」。她指著半蓋在貨物上的黑布說，「有人來我就全蓋上，走了我再拿起來」。

在法拉盛火車站下的無證攤販們似乎更加有恃無恐，攤位明顯更大，其中售賣糕點、肉丸的無證攤販們，為了在高溫下保證貨物質量，還自帶含冰塊的「冷卻箱」，表示天雖熱，食物不會變質。

已經懂得如何規避警察執法的小販們，卻被近日華氏90多度的天氣曬得受不了，紛紛表示：「明天不來了，熱得受不了」。

還有在火車站下賣菜的一位老太說，平常凌晨4時左右去拔菜，然後再走一個多小時的路趕到法拉盛賣菜，「但是最近太熱了，走多了頭暈」。她說，明天把剩下的菜賣完，暫時就不會來了。

不過，因為天熱，緬街上也出現了新的商機，外族裔無證攤販拖著含冰塊的「冷卻箱」，向沿路的路人售賣冰鎮飲料，一元一瓶，路人經過光顧的倒不少。

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