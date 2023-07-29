雷克島獄囚偷換獄警制服逃獄 被識破抓回

一名雷克島監獄囚犯，在懲教中心廢棄健身房中取得一套獄警制服後，冒充獄警試圖脫逃被捕。圖為示意圖。(美聯社)

一名被控參與襲擊、被關押在雷克島(Rikers Island)監獄 的囚犯，近日在懲教中心廢棄健身 房中取得一套獄警制服後，在監獄內四處走動假裝進行巡視，疑似企圖逃獄，在短時間被其他獄警認出攔下，以胡椒噴霧制服後，成功阻止他脫逃。

假裝巡視 懲教中心內遊走

根據監獄人員和紀錄，28歲的囚犯瓊斯(Bokeem Jones)，在27日晚10時30分左右，穿上全套的獄警制服，包括襯衫、夾克、褲子和靴子後，開始在懲教中心內遊走。

紀錄顯示，瓊斯在穿上制服後走進入獄區，短暫停留後離開，如同「獄警在巡視」；過了不久後，他在一條走廊上被其他獄警認出。

3名警員拿胡椒噴霧逮到人

雷克島監獄發言人洛奇奧(Patrick Rocchio)表示，瓊斯試圖冒充制服警員，企圖逃離監禁區域，但獄警在走廊內確認他的身分，並迅速將其拘捕；根據紀錄，瓊斯在聽到獄警命令後，拒絕配合並採取「戰鬥姿態」，隨後被三名警員使用胡椒噴霧制服，並送入收押室。

囚犯在垃圾袋找到廢棄警衣

此事在當晚11時46分前後被上報至市懲教署(DOC)，且監獄在調查期間始終處於封鎖，直至28日凌晨解除。據了解，瓊斯在歐提斯班頓懲教中心(Otis Bantum Correctional Center)健身房垃圾袋中，發現獄警制服。

根據知情者表示，於2020年底關閉的歐提斯班頓懲教中心健身房中，還留有部分員工個人物品，其中包括衣物；該中心曾在今年稍早短暫開放，讓囚犯使用健身房，瓊斯疑似因此發現被遺棄的獄警制服。

法庭紀錄顯示，瓊斯自2022年1月在布碌崙 (布魯克林)因一級故意傷害和搶劫罪被捕後，一直被關押在雷克島，他被指控在搶奪一名男子裝有800元現金的背包後，向該男子兩條腿各開一槍。

事實上，在去年9月，也有一名48歲的囚犯試圖逃獄，當時該名囚犯從雷克島監獄的一艘駁船上跳入東河，不久後被救上岸，被救起時已經失去知覺。