紐約市熱島效應全美最嚴重 3大華社升11度以上

研究顯示，紐約市的熱島效應導致全市溫度升高華氏9.5度，為全美大城市中最多。（美聯社）

紐約市 在27日發布兩年來首度的「極端高溫 預警」，不過一項研究顯示，因人口稠密、鋼筋混凝土建築林立，紐約市的熱島效應(Urban Heat Islands)導致全市溫度升高華氏9.5度，為全美大城市中最高；其中三大華社所在的社區，受到熱島效應影響嚴重，在高溫天氣下，民眾實際感受溫度（體感溫度）更高。

熱島效應指數 包含全美44個大城市

根據非營利研究機構「氣候中心」(Climate Central)此前對全美44個大城市、近1萬9000個人口普查區研究，並制定熱島效應指數。

熱島效應指數指的是由熱島效應導致的溫度升高值；其中，人口密度、綠化程度、道路面積、建築高度和材料等因素都會影響數值。

紐約市升高華氏9.5度 影響700萬人

研究顯示，紐約市充斥著鋼筋混凝土建築，有超過6000哩的瀝青道路，再加上人口密度過高，其所產生的熱島效應，使紐約市的溫度升高華氏9.5度，全美為各大城市中最高；而且，全市大約有700萬居民生活在有熱島效應的社區內，也是各大城市中最多。

皇后區法拉盛、曼哈頓華埠等地更熱

其中，在高溫日子裡，有約四成市民所在的社區，其熱島效應造成的溫度升高達到華氏10度以上，主要是人口較為稠密的社區，包括紐約市的三大華社；研究顯示，皇后區法拉盛、曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)8大道社區，熱島效應的溫度升高均為華氏11度以上。

研究者表示，熱島效應與氣候變遷 並不直接相關，而是主要由於城市的人類生活方式導致的，例如溫室氣體的排放，此外也與建築材料所吸收太陽輻射的能力相關。

例如，紐約市最為涼爽的社區，如中央公園和大部分的史泰登島，都是綠化最好、人類活動較少的地區；相比之下，人口稠密的布朗士區、曼哈頓中城和下城，部分社區的熱島效應，可使溫度升高華氏13度。

該研究建議，要降低熱島效應，社區可以增加植樹，同時修改建築要求，優先使用易透氣或反射性較強的塗料；同時，應通過降低溫室氣體排放的法律，扭轉氣候變遷。