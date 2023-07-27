違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約市 清潔局及市警局26日在皇后區法拉盛 市中心聯合執法，並首度收繳緬街長江超市在門口外擺放的價值逾2萬元水果，超市業主表示，執法單位不管無證攤販，卻大力打壓商家，就連未占人行道的貨品也一並沒收，大喊「不公平」；對此議員辦公室則回應，超市已被警告無數次，也多次被開罰單，但是業者仍無視法律。

市清潔局及市警局在中午約12時在法拉盛中心執法，並對長江超市及其他三位攤販開出傳票，長江超市在門口外以及長島鐵路 橋下放置的三個商品貨架及多箱水果及蔬菜均被收繳，損失預計在2萬元。

根據超市業主林先生及多位負責人，超市是正規商店，在社區經營十餘載，手下有40多位工人，此前雖被多次執法，但這次卻首度收繳貨品，貨架據信將歸還，食品卻難逃損失。

業者解釋，將貨品放在門外，是一旦不放貨架，便會被無證攤販搶占地盤，此次貨品被繳當日，也馬上就有無證攤販開攤；另外，業者也說，超市持有人行道攤位執照(Stoop Line Stand License)，但如今卻連未占人行道的貨品，也一並被沒收。

不過，市議員黃敏儀辦公室回應，該超市已被警告數次，要求他們必須遵守有關正確布置攤位和物品擺放的法規，黃敏儀辦公室去年也曾致信提醒超市店主。

過去三年間，該超市多次因無視人行道阻塞法規，阻塞人行道、以及在長島鐵路下非法放置商品貨架和水果攤，遭市警局和清潔局開罰，辦公室也已收到數十起來自老年人和行動不便者，無法在超市前正常通行的投訴。

黃敏儀表示，儘管市府機構、辦公室和法拉盛商業改進區不斷對超市進行外展活動，但超市仍繼續「逍遙法外，完全無視法律」，「今天的沒收物品就是這些行動的結果」，望該超市今後成為好鄰居，尊重城市法律。

根據市行政審理和聽證辦公室(OATH)，市清潔局對長江超市的最近兩次執法，分別在7月7日及5日，因阻塞人行道而分別罰款50元。