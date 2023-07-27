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違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

記者鄭怡嫣／紐約報導
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約市清潔局及市警局26日在皇后區法拉盛市中心聯合執法，並首度收繳緬街長江超市在門口外擺放的價值逾2萬元水果，超市業主表示，執法單位不管無證攤販，卻大力打壓商家，就連未占人行道的貨品也一並沒收，大喊「不公平」；對此議員辦公室則回應，超市已被警告無數次，也多次被開罰單，但是業者仍無視法律。

市清潔局及市警局在中午約12時在法拉盛中心執法，並對長江超市及其他三位攤販開出傳票，長江超市在門口外以及長島鐵路橋下放置的三個商品貨架及多箱水果及蔬菜均被收繳，損失預計在2萬元。

根據超市業主林先生及多位負責人，超市是正規商店，在社區經營十餘載，手下有40多位工人，此前雖被多次執法，但這次卻首度收繳貨品，貨架據信將歸還，食品卻難逃損失。

業者解釋，將貨品放在門外，是一旦不放貨架，便會被無證攤販搶占地盤，此次貨品被繳當日，也馬上就有無證攤販開攤；另外，業者也說，超市持有人行道攤位執照(Stoop Line Stand License)，但如今卻連未占人行道的貨品，也一並被沒收。

不過，市議員黃敏儀辦公室回應，該超市已被警告數次，要求他們必須遵守有關正確布置攤位和物品擺放的法規，黃敏儀辦公室去年也曾致信提醒超市店主。

過去三年間，該超市多次因無視人行道阻塞法規，阻塞人行道、以及在長島鐵路下非法放置商品貨架和水果攤，遭市警局和清潔局開罰，辦公室也已收到數十起來自老年人和行動不便者，無法在超市前正常通行的投訴。

黃敏儀表示，儘管市府機構、辦公室和法拉盛商業改進區不斷對超市進行外展活動，但超市仍繼續「逍遙法外，完全無視法律」，「今天的沒收物品就是這些行動的結果」，望該超市今後成為好鄰居，尊重城市法律。

根據市行政審理和聽證辦公室(OATH)，市清潔局對長江超市的最近兩次執法，分別在7月7日及5日，因阻塞人行道而分別罰款50元。

黃敏儀辦公室還表示，今年4月，市府四個部門也曾與該超市溝通，市消費者和工人保護局(DCWP)在當時指，因超市違規次數太多，已在2月吊銷了他們的人行道攤位執照，將進一步與當局確認；超市業主則表示，從未有人通知執照已被吊銷，而執法部門每次前來時也還查看執照。

放在長島鐵路橋下的貨品。(黃敏儀辦公室提供)
放在長島鐵路橋下的貨品。(黃敏儀辦公室提供)
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，收繳華人超市的貨品。(記者鄭怡嫣／...
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，收繳華人超市的貨品。(記者鄭怡嫣／攝影)
放在超市門口的貨品。(黃敏儀辦公室提供)
放在超市門口的貨品。(黃敏儀辦公室提供)
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，收繳華人超市的貨品。(記者鄭怡嫣／...
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，收繳華人超市的貨品。(記者鄭怡嫣／攝影)

長島鐵路 法拉盛 紐約市

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