被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

知名刑事鑑識專家李昌鈺 26日發表中、英文聲明，保護自己專業名譽。他對聯邦法官21日的判決「感到失望」，並在聲明中附帶證物袋照片，顯示關鍵證物的毛巾被封存，證明自己沒有「偽造證據」。

根據美聯社與康州鏡報(CTMirror)報導，針對法官的裁定，康州檢察長湯偉麟辦公室26日表示將提起上訴。檢察長辦公室發言人伊麗莎白·本頓 (Elizabeth Benton)表示，「我們支持檢方在本案中的出色工作」，「他們提供了有力且合法正確的辯護。」她同時說「如果有任何判賠，(康)州府會支付李(博士)的賠償」(state will indemnify Lee.)。

康乃狄克州 聯邦法官波爾頓(Victor Bolden)21日在一件1985年刑案的重審判決指李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任，導致兩名未犯下謀殺罪的男子入獄數十年。

李昌鈺表示他找到了放置在毛巾證據袋上的證據標籤副本，證明毛巾已在1985年12月2日晚23時05分，被取證封存在物證袋。（李昌鈺提供）

李昌鈺表示他找到了放置在毛巾證據袋上的證據標籤副本，證明毛巾已在1985年12月2日晚23時05分，被取證封存在物證袋。（李昌鈺提供）

李昌鈺26日首次對此發表中、英文聲明，表示對法官判決「感到失望」，他說「自己沒有任何動機或理由捏造證據」。

1985年12月發生在康州新米爾福德(New Milford)的謀殺案，65歲男子卡爾(Everett Carr)被發現陳屍家中，身中27刀，喉嚨被割斷，頭部遭受七次重擊。當時30歲的男子博契(Ralph Birch)和17歲的少年漢寧(Shawn Henning)被列為主嫌，在1989年審判時，檢方當庭出示李昌鈺所提鑑識證據，兩名犯嫌分別被判55年和50年徒刑。

美聯社21日報導指，博契服刑30年後於2019年經法院重審獲釋，漢寧則在2018年先獲緩刑。他們的罪名都在2020年因罪證不足被法院撤銷，也對李昌鈺、八名警方調查人員還有整個新米爾福德鎮提告。

李昌鈺在聲明中表示，1985年康州警務署重案組(CSPMCS)被要求協助調查該起謀殺案，作為法庭科學實驗室負責人，他於12月2日晚到謀殺現場，對現場進行化學測試和初步犯罪現場重建，並對數百個部位進行了指紋、足跡和生物證據，包括樓上的浴室、水槽和有關毛巾的檢測 。

在案發現場的浴室中，李昌鈺找到一條沾有輕微紅色汙漬的毛巾，並對毛巾和水槽表面使用血液檢測化學試劑，在其中發現了陽性反應；李昌鈺在聲明中表示，毛巾和水槽中的液體被康州州警收集取證，物品被分別放入證據袋，用封條封存在物證室。

根據聲明，李昌鈺表示，按照他持有，放在毛巾證據袋上的證據標籤副本，「這是明確和直接的證據，證明這條毛巾已在1985年12月2日晚23時05分，被取證封存在物證袋。也證明我沒有偽造證據。」

他表示，案發20年後再對毛巾進行的血跡否定測試，不能被解釋為該條毛巾從未進行過血液陽性測試，更不能輕易得出這是捏造證據的結論。「毛巾在物證室內保存了20多年，自然會發生生物降解、分解或變性」。

他認為，自己沒有任何動機或理由捏造證據，毛巾的化學測試對博契和漢寧涉嫌該案沒有直接的指控作用，「我被州檢察官傳喚出庭，只是對我在現場重建和化學測試方面的科學結果作證。」

李昌鈺在聲明中強調，他的職務是法庭科學家，只負責在法庭上陳述科學發現，確定要用哪些證據、問證人什麼問題，這都是律師及法官的指責，「此案我不負責現場攝影、物證記錄、證據收集。在博契和漢寧成為犯罪嫌疑人之前，我對犯罪現場的科學調查早已完成存檔。」