紐約客談／預防事故 「數據」力量大

在高樓林立的大都市中，高空落物一直是一個殺傷力極大的安全隱患。在紐約，由致命落物事故引發的立法將「鷹架」這種其貌不揚卻能保護行人頭頂安全的設施推廣開來，進而泛濫成災。結果，市府才剛剛推出新計畫，以加速鷹架的撤除速度，結果兩天後，一個巨大的起重吊臂連同16噸水泥就從天而降，給市長的鷹架整頓大業添了幾分負面「彩頭」。

萬幸，天降重物沒有濺起過於刺目的血光。

平心而論，在行政當局不存在系統性崩壞的前提下，這種個案事故真的很難百分百避免。據報，起重臂墜落事故的肇事方一切手續和資質皆合格，必要的安全檢查也應做盡做了，在調查還未完結、尚待發現更多細節的情況下，我們目前只能認定，施工方的必要預防工作都已做了——當然是否到位還有待商榷。

儘管如此，事故還是沒能避免，當局能做的，只有「事後諸葛亮」。對於行走在城市街道中的人們來說，只能多多祈禱自己足夠幸運。

不過，在這個數據為王的時代，「事後諸葛亮」所能發揮的作用已大大超過從前。喜歡技術的亞當斯 ，總愛以「數位市長」自居，那麼現在就是發揮他之所長的時候了。

數據的價值在於量的積累。市政當局可建立一個數據庫，當每一樁「難以避免」的個案發生後，將詳細的調查結果，包括所有執行到位的常量和發生差錯導致意外的變量，全部錄入其中。一次兩次難見端倪，然待積累到足夠多的個案數量後，就可以用科學的數據分析法總結出差錯高發的所在，並在未來的安全培訓和監管中有的放矢。

科學的力量，終究比人大。