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台灣之夜 重返紐約中央公園舞台 逾2000人捧場 順道品嘗台灣小吃

記者許君達／紐約報導
現場工作人員估算，大約有超過2000觀眾到場。(記者許君達／攝影)
現場工作人員估算，大約有超過2000觀眾到場。(記者許君達／攝影)

睽違多年的「台灣之夜」(Taiwanese Wave)23日重返中央公園夏日舞台，來自台灣的音樂人魏如萱、恐龍的皮和DJ賴皮登台演出。今年的「台灣之夜」吸引了超過2000人到場歡聚，來自紐約和美國各地的台灣人踴躍參與，除了欣賞來自台灣的家鄉音樂，更是為了不放過這樣一個大型同鄉聚會的機會。

現場觀眾熱情高漲。(記者許君達／攝影)
現場觀眾熱情高漲。(記者許君達／攝影)

中央公園夏日舞台是紐約歷史悠久的免費文化娛樂活動之一，「台灣之夜」系列從2016年起受邀登台，此前曾舉辦過四次，今年的活動是新冠疫情之後的首次。觀眾免費入場，現場提供販售酒水、飲料、小食的攤位，台灣特色小吃業者也特進駐，人們呼朋引伴前來、在啤酒與熱狗的陪伴之下與好友共同度過這樣一個夏夜。

DJ賴皮表演。(記者許君達／攝影)
DJ賴皮表演。(記者許君達／攝影)

當晚的首場演出由在疫情期間新成立的樂團「恐龍的皮」奉上，作為特色，他們全程戴著恐龍頭套演出，為現場點燃熱度。第二位出場的是DJ賴皮，他奉上了很多由台灣歌手演唱的經典中文歌曲，包括張震嶽的「愛我別走」、張惠妹的「姐妹」等，用精選的快節奏音樂進一步調動起了觀眾的激情。他還特別選曲，向剛剛過世的歌手李玟致敬，引發全場歡呼。

「台灣之夜」23日在中央公園夏日舞台舉辦，歌手魏如萱演唱。(記者許君達／攝影)
「台灣之夜」23日在中央公園夏日舞台舉辦，歌手魏如萱演唱。(記者許君達／攝影)

最後登場的是曾於2020年獲得金曲獎的歌手魏如萱。她登場後，場內熱度更高。她自稱「聊天型歌手」，在唱過兩曲之後，魏如萱感慨道，「在台北演出時，觀眾都坐得很遠。而在這個舞台上，竟然可以離你們這麼近！」

「台灣之夜」已成為一個在紐約的台灣人聚會的場合，人們呼朋引伴前來，既欣賞音樂也會...
「台灣之夜」已成為一個在紐約的台灣人聚會的場合，人們呼朋引伴前來，既欣賞音樂也會見朋友。(記者許君達／攝影)

住在紐約的台灣人Jacky說，「台灣之夜」是台灣人的一場大聚會，他們來到這裡，除了為聽到家鄉的語言和音樂外，更是為了與各界朋友們找個機會聚會。他表示，即使沒有提前相約，也很可能在這裡遇到各種意想不到的新朋舊友。

住在皇后區的Allen特別帶著一家三口，與朋友一家三口一同前來。他說，上次來「台灣之夜」，家中小孩還沒出生，而經過了疫情三年的中斷，這次就已經是從兩口之家變成了一家三口。除台灣人外，幾名來自中國大陸的魏如萱歌迷也專門趕來免費「追星」，「追星」者中，最遠的甚至專門從加拿大飛來紐約。

疫情 恐龍 中央公園

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