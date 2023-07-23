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華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

記者顏潔恩／紐約報導
男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)
男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華人落入「殺豬盤」騙局再有更多受害者，居住在南加州的60多歲華婦王女士，在微信上結交一名自稱住在紐約的陌生男子，兩人交談了幾個月後，以「姐弟」建立情感聯繫，王女士被對方引導投資加密貨幣；期間男子以不同藉口讓王女士掏錢，她在一年間投入至少140萬元後，對方突然拉黑，王女士才發現上當受騙。

短信聊天 讓她沒戒心

王女士在去年8月通過微信一名陌生華男的好友請求，對方自稱38歲、住在紐約，曾有過一段失敗的婚姻，常會與王女士私信聊她在朋友圈上發的照片；知道她姓王後，男子立即表示兩人是同樣姓氏，隨即提到作為獨身子女、又在美國孤身奮鬥很孤單，想認王女士做「乾姐」。

她表示，兩人很少通電話，一直是晚間在微信上發短信，因對方常向她傾訴心事、詢問感情上的建議，甚至分享女兒的照片等，令她放下戒備，於是同意當對方以弟弟般相處；男方曾透露幫一名乾爹做事，其在洛杉磯、舊金山和紐約都有公司，專門做風險評估。

號稱有內線 鼓勵加碼

聊了約三個月後，男子見時機成熟，有一天發出投資虛擬貨幣的平台截圖，說他近期投資，一晚就賺10萬多元；知道王女士和父親生活在一起，男子提出想幫她賺養老金，就能夠讓晚年生活無憂。而王女士也曾透露過想買房，男子藉此遊說：「錢多選擇也多，買房不用貸款，直接現金交易多好。」

由於積蓄存在銀行裡面，也只能領少少的利息，於是王女士決心拿出來投資，在男子的幫助下，透過網路替她在紐約公園大道99號的「大都會商業銀行」(Metropolitan Commercial Bank)開設戶口，兩人也開始轉到Whatsapp聊天。

據她所知，該銀行是投資平台Crypto.com認證的第三方銀行，她將錢匯到該銀行後，Crypto網頁上的投資數額就會增加。一名「貨幣專員」則會在線指導王女士操作，用她投入的錢購買加密貨幣，接著轉到一個稱為「okxpro」的投資平台。

王女士在去年12月投入第一筆14萬元的資金，男方期間則不停誘導，短線交易是「乾爹」的內部消息，穩賺不賠，幾單下來她見賺了1萬多元，便開始相信，陸續再放入80多萬元，不久後平台上的投資數額加上賺到的錢，已達200多萬元。

帳戶被凍 仍持續匯錢

今年5月16日，平台以「系統查到用戶以多個帳戶交易、惡性套利」為由，凍結王女士的投資帳號，要她支付63萬元的罰款；男方則表示，自己也被罰款99萬元，以同樣為受害人的姿態，好意先幫王女士解決她的危機，王女士於是再投14萬元，剩下的由男子承擔，帳戶解凍後，王女士隨即提出要領錢。

但「貨幣專員」前後以三個不同的名目讓她一再掏錢，分別是支付個人所得稅、審計費、還有代充值押金，每筆費用都達10、20幾萬元，即便如此，王女士仍深信不疑，在男子協助承擔部分費用下，持續匯錢。

迄今王女士已傾盡畢生積蓄，還向信用卡公司貸款，支付最後幾期的錢，而此時男子或發現到王女士已經山窮水盡，在她於6月21日匯了最後一筆錢後，平台客服表示需要一至三天時間審核。當她隔日再發消息給客服以及「弟弟」時，才發現自己已被拉黑。

驚覺上當的王女士到聖地牙哥的聯邦調查局(FBI)辦公室報案，她也在網站Scam Watcher上，找到遭到極其相似套路被騙的受害者，懷疑是同一個詐騙集團；她盼以自身經歷提醒大眾，也希望更多受害者出來，向FBI提供證據，揪出背後的犯罪團夥。

騙子假意幫助受害者解決她的帳號危機。(受害者提供)
騙子假意幫助受害者解決她的帳號危機。(受害者提供)
騙子向受害者講解投資程序。(受害者提供)
騙子向受害者講解投資程序。(受害者提供)

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