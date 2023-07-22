「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

擁有16萬人西語裔、10萬名亞裔 居民的長島 納蘇郡(Nassau County)，近日因當地警方拒絕為英語水平有限者提供翻譯服務，遭到起訴；根據原告之一提供的視頻，一名婦女向納蘇郡警方請求翻譯，但該名警察卻回答：「不，這裡是美國，我們說英文」，拒絕該名婦女要求。

一個移民 法律服務團體和兩名未具名原告，對納蘇郡警察局提起訴訟，訴訟提到，納蘇郡警察局有書面規定，要求警察幫助非英文母語者，但許多警察在實踐中並未遵守。

在原告之一的中美洲難民中心(Central American Refugee Center)提供的一段視頻中，一名婦女向一名看似納蘇郡警察者請求翻譯，但遭警察拒絕。視頻顯示，這名警察說，「不，這裡是美國，我們說英文」。

視頻中的女性也是原告之一，她在法庭文件中說，她不得不第二次撥打911，才有人為她接通翻譯服務。她還說，她試圖對該警官提出內部投訴，但分局拒絕提供幫助。

中美洲難民中心執行長德卡斯蒂略(Elise de Castillo)說，這樣的需求不僅限於那些不會說英文的移民，而是要確保所有居民都能夠用他們最舒服的語言交流，獲得警方服務。

過去，納蘇郡曾因拒絕為非英語人士提供口譯服務而受到批評。非營利組織「長島語言維權者聯盟」(Long Island Language Advocates Coalition)和 「紐約移民聯盟」(New York Immigration Coalition)去年發布的一份報告認為，納蘇郡警方在大約一半的時間裡未能為非英語使用者提供幫助。

據統計，納蘇郡有約16萬人出生在拉丁美洲，多講西班牙語，還有近10萬人出生在亞洲，其中大部分人講韓文或中文。

至少十年來，納蘇郡警察一直使用LanguageLine，這是一種通過電話將警察與翻譯聯繫起來的服務。不過，維權者稱，警方從未可靠地使用這項服務，非英文母語者也經常抱怨，無法與警察溝通。