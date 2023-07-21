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趁中餐廳忙碌 8大道小偷大白天行竊

記者胡聲橋／紐約報導
一名竊賊在8大道「海鮮舫」餐館衣帽間摸索員工的衣服。(受害店家提供)
一名竊賊在8大道「海鮮舫」餐館衣帽間摸索員工的衣服。(受害店家提供)

布碌崙(布魯克林)8大道有一家華人餐館頻頻被盜賊光顧，慣竊在光天化日之下溜入餐館，偷走餐館員工的錢包、鞋子等各種物品，店家表示，近日該名慣竊又從餐館前台收銀機拿走了近1000元現金；據了解，就連門口擺放的鮮花也曾遭竊，店主叫苦不迭，就算報警也無法阻止偷竊行為。

8大道交64街一家名為「海鮮舫」的中餐館，店主趙女士表示，本月16日上午大約10時30分，一名戴灰色棒球帽、身穿黑色T恤和深灰色短褲，手持一把雨傘的男子，悄悄從旁門溜入餐館，他先在餐館員工掛衣服的地方，摸索每件衣服的口袋，然後又溜入餐廳大堂，從前台的收銀機偷錢。偷完錢後，這名竊賊堂而皇之地打開前門，揚長而去。

趙女士說，餐館11時開張，10時半正是最忙的時候，大家都在廚房忙碌，根本沒有注意到這名竊賊；根據趙女士，竊賊從收銀機內偷走了大約1000元現金。

竊賊在8大道「海鮮舫」餐館的前台收銀機內偷現金。(受害店家提供)
竊賊在8大道「海鮮舫」餐館的前台收銀機內偷現金。(受害店家提供)

雖然店裡當下無人注意到竊賊身影，但餐館內裝有監控錄像，該名竊賊疑為西語裔；趙女士表示，這已經不是該名竊賊第一次到店裡偷東西，過去他也曾透過同樣的方式，溜到員工掛衣服的地方，拿走錢包、鞋子和其他物品，「但這次他竟然在大白天，直接到前台的收銀機去偷現金」。

趙女士說，最近餐館接二連三遭竊，讓她深受困擾。事實上，就在西語裔竊賊上門的前一天上午，一名華女也到她餐館前，偷走擺放在門口的一盆花。

根據監控錄像，該名偷走花的華女準備好了放花盆的口袋，將花盆放進小推車，也讓趙女士懷疑，對方是「有備而來」；趙女士說：「最讓人生氣的是，小偷居然還背著一個名牌包」，也讓她不明白，對方既然能買得起名牌包，為何還要到她店門口偷一小盆花。

此前種在餐館店門口花壇裡的花，也曾遭人挖出來偷走；面對層出不窮的盜竊現象，趙女士除感到氣憤，也很無奈，即便報警，但至今警方也未抓到小偷，而店家除了自保也沒有其他辦法。

竊賊偷走現金後，離開8大道「海鮮舫」餐館。(受害店家提供)
竊賊偷走現金後，離開8大道「海鮮舫」餐館。(受害店家提供)

華女 8大道 布碌崙

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