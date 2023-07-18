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MTA打擊逃票 將改裝全市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

記者和釗宇／紐約報導
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

大都會運輸署(MTA)17日表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口，挽回每年超過4500萬元的逃票損失；目前MTA在全市已經改裝了26個閘口，預計到今年9月改裝數量達到240個。

MTA負責地鐵運營的高級副總裁克里奇洛(Demetrius Crichlow)在17日舉行的會議上表示，一些逃票者會將閘口的檔桿從內部向後拉，以降低檔桿的高度，然後從上翻越進入或者從側面擠進閘口逃票；他說，MTA將對所有閘口進行改裝，讓檔桿只能轉動半圈，而非像現在一樣可以轉動一整圈，讓逃票者無法從閘口外埠拉動檔桿。

克里奇洛表示，今年以來MTA已經改裝了26個閘口，預計到9月底將再改裝240個，但全市472座地鐵站共有近3600個地鐵閘口，全部安裝恐耗時兩年。

此前有報告顯示，MTA去年因逃票造成的損失高達6億9000萬元，其中2億8500萬元是地鐵逃票，而逃票者通過向後搬動檔桿的方法逃票造成的損失為4560萬元。

他說，儘管更換閘口的總花費約為200萬元，但相比每年挽回的逃票損失，這項投資是值得的；此外，MTA也在考慮更多閘口改裝的方法打擊逃票，例如在閘口加裝垂直擋板，讓逃票者更難翻越，未來將公布更多細節；此前，MTA公布了四種新閘口設計，閘口位置採用大型膠門取代，使逃票者更難從上方或下方溜進去。

另外，MTA此前還建議對蓄意破壞機器、非法販售地鐵卡、打開出入口幫其他人逃票等行為控罪；初犯者只會收到口頭警告，再犯的話將開100元罰單，屢勸不聽者將被控罪，並支持推動「公平票價」(Fair Fares)計畫，將有資格享受市內公共交通優惠票價的人群，擴大到所有收入水平未超過聯邦貧困線兩倍的市民。

MTA 地鐵站 大都會

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