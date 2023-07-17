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紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤

記者高雲兒／紐約報導
紐約州各地16日遭遇暴雨，全州有500萬人受到影響。（市長辦公室提供）
紐約州各地16日遭遇暴雨，全州有500萬人受到影響。（市長辦公室提供）

紐約州各地16日遭遇暴雨，全州有500萬人受到影響；州府表示，部分地區降雨量接近歷史紀錄，暴雨導致全州大約有2萬3000人受到停電影響，紐約市兩大機場約有600個航班被取消或延誤。

據美國國家氣象局(National Weather Service)稱，16日下午1時左右，布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的降雨量為2.1吋，中央公園和拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)的降雨量分別為1.2吋，布朗士的福德姆區(Fordham section)的降雨量為1吋。爾截至16日下午，長島灣岸(Bay Shore)的降雨量已經超過6吋，康州丹伯里市(Danbury)的降雨量超過4吋。

霍楚辦公室稱，大約2萬3000人失去電力供應，集中在紐約市北部，而電力工作人員仍在努力恢復電力供應。由於受惡劣天氣影響，甘迺迪機場(JFK Airport)有360多個航班取消或延誤，拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)有240多個航班取消或延誤。

州長稱，紐約州有數千名公用事業工人、3500個沙袋、數噸沙子和幾艘快艇，來應對惡劣的天氣情況。紐約市應急管理局(NYC Emergency Management Department)也針對之前受到颶風艾妲(Ida)強烈影響的皇后區東南部低窪地區，部署了無人機，所幸紐約市內受災程度較輕。

根據市緊急事務管理局公告，建議住在洪水易發區地下室的民眾，應暫時搬到地勢較高處；外出盡量使用公共交通工具，駕車時慢速行駛，在交通主幹道或高速公路前行；不要開車駛過被洪水淹沒的街道。

霍楚表示，接下來可能會迎來更多降水，對出行造成不便，她敦促人們儘量待在家中，因為洪水可能使人喪命：一周前，一名紐約人被洪水沖走死亡；15日，賓州有至少四人在洪水中喪生。

霍楚補充，上周席捲紐約地區的毀滅性風暴，造成了大約5000萬元的損失；對這樣的天氣，她表示氣候變化可能是主因，並可能在未來成為常態。霍楚表示，正在尋求聯邦政府宣布紐約州進入重大災難狀態，希望聯邦政府撥款賑災，挽回災情造成的重大損失。

洪水 紐約市 霍楚

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