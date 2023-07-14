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騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

記者顏潔恩／紐約報導
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀近日接到電話，稱她涉及跨國犯罪，必須將銀行的錢轉至由政府掌管的帳戶，否則錢將被凍結；陳偉儀在上網搜尋後，發現該號碼確實是紐約市警列出的官方號碼，即便對華社常見詐騙手法不陌生的她，瞬間也很難確認對方身分，希望分享經歷，提醒民眾加以防範。

10日早上10時20分許，陳偉儀接到一通來自「紐約市警」的電話，對方自稱庫柏(Tom Cooper)，來自布朗士13分局，並給出警徽章號；她隨即在搜尋引擎上輸入來電號碼，顯示為13分局號碼，半信半疑間沒有立即掛斷電話。

庫柏在電話裡表示對話正在錄音，要陳偉儀不可掛斷，接著提到聯邦調查局(FBI)正在展開調查，目前系統上有一個她涉嫌的犯罪案，並給出個案號碼；案件指控她涉嫌在墨西哥、哥倫比亞進行販毒、洗錢活動，事因她在佛羅里達州開了七個銀行帳戶，匯錢至這些國家。

陳偉儀否認，表示她完全沒去過這些國家，但電話中的男子威脅，FBI已申請逮捕令，隨時要將她拘捕；陳偉儀提出質問，既然如此為何會與紐約市警合作，由警方告訴她這件事，但對方明顯編了一個理由，直說「我是來幫你的」，在FBI逮捕前先向她告知目前的情況。

見陳偉儀對指控堅決反駁，男子開始轉換語氣和策略，表示她可能是身分遭竊，被人利用犯罪，並詢問她是否常用信用卡，並假意提醒最近不要再刷；不過，男子後來提及她的銀行帳戶，表示FBI即將要凍結戶口，趁此之前叫她將所有的錢轉至稱為「Government Wallet」的銀行帳戶，否則錢就會被凍結。

陳偉儀表示，聽到這裡就意識到不對勁，便跟對方說要打給13分局查驗該名警員身分；掛斷電話後打了幾次13分局的電話無人接通，後來打給認識的警察查詢，發現紀錄中沒有「Tom Cooper」的存在，警察也回應確實有可能是警局的電話被人盜用了。

儘管未蒙受財物損失，還是令陳偉儀感到不安，「我覺得很恐怖，詐騙者講得很清楚，且號碼確實是警方的電話，一定會有人信以為真」；她希望以自身經歷提醒社區，任何號碼都不可輕信，擔心以後有人以不同身分進行詐騙，自稱是醫院、銀行工作人員，或者是民選官員等，一定要慎防。

陳偉儀與冒充警員的男子通話長達一小時多。(陳偉儀提供)
陳偉儀與冒充警員的男子通話長達一小時多。(陳偉儀提供)

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