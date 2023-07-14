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法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

近日，在法拉盛經營中國快遞業務的至少三家門店人去樓空，多位客人反應，他們在去年郵寄且已經購買遺失保險的包裹，至今下落不明；據知情同業表示，業者可能因為包裹中有違禁品或是高奢商品，導致清關出現問題，大量包裹被海關沒收，商家賠不起只好跑路。

位於法拉盛緬街近布拉森大道(Blossom Ave.)的兩家門店、以及位於128街近14大道的一家快遞門店，均在最近關門，聯絡電話也已銷號。楊姓客人表示，去年10月，在上述兩家門店共往中國郵寄了五個包裹，且購買了遺失保險，店家在當時承諾兩至三周就可以寄到，但時至今日，這些包裹都石沈大海。

這位客人還說，每次去兩家店裡查詢，工作人員總是「支支吾吾」，「今天推明天、明天再推後天」；他還表示，每次過去快遞店，都會碰上一樣情況的客人，而他在本月初再次到快遞店詢問時，才發現店面已經人去樓空。

據楊姓客人表示，由於店面毫無預警關門，有上萬件顧客委託快遞的包裹下落不明，其中包括營養品、名牌時裝、珠寶首飾、電腦手機、名貴手錶及手袋等。

也有不少華人在社群媒體分享類似經歷，一位網友表示，去年10月在上述一家快遞寄了十多個包裹，每次詢問都說正在清關，是「中國國內的事，他們也沒有辦法管控」，運單詳情則從今年1月顯示「清關中」而不再更新。

另一客戶則說，去年10月在法拉盛寄的快遞，還買了400元的保險，但迄今尚未寄到，後來聽說該家快遞公司老闆跑路，來到店門打算申請賠付時，老闆娘態度惡劣，說是快遞公司的問題，和她們代理並無關係，最後只退回了一半保險。

目前仍在法拉盛市中心營業的快遞店主Bryant在接受本報採訪表示，寄件被扣可能是由於店家收了客人處方藥、菸酒等違禁品、或是收了高奢的名牌包和手錶、一線品牌的化妝品等中國海關將收以重稅的商品，一旦清關出現問題，整批包裹的幾萬箱貨也都會被扣，最後，商家因包裹被海關沒收，賠償不起而跑路。

法拉盛 保險 社群媒體

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