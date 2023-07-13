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張曉寧涉殺律師 精神鑑定正常、罪證確鑿…法官建議認罪

記者鄭怡嫣／紐約報導
殺害移民律師李進進的嫌犯張曉寧被法官強烈建議認罪。圖為張曉寧2月8日在皇后區高等法院出庭。(本報檔案照)
殺害移民律師李進進的嫌犯張曉寧被法官強烈建議認罪。圖為張曉寧2月8日在皇后區高等法院出庭。(本報檔案照)

涉嫌在去年3月，持刀殺死華裔律師李進進的26歲女嫌張曉寧，12日在皇后區高等法院出庭，在長達約一年的精神鑑定且得出精神正常的結論之後，案件進入張曉寧選擇認罪或進入庭審的新階段；審理法官表示，殺人證據看上去是「壓倒性」的，也是確鑿的，強烈建議她認罪，「這是尤為明智的作法」。

在四名法警押送下，張曉寧於12日上午出庭，法官侯頓(Kenneth C. Holder)在5月底，稱張曉寧的精神鑑定報告正常，有能力接受審判，此次侯頓則通過翻譯告訴張曉寧，殺人證據看上去非常強而有力，且是「壓倒性的」。

他說，張曉寧於去年3月14日上午11時左右，涉嫌進入李進進位於39大道的辦公室內，「當著幾個人的面」將他捅死，視頻也顯示在案發後，被告身上「沾滿了血」，且她在現場被逮捕，不可能用不在場證明來作抗辯，接下來將由被告自己決定，是認罪還是進入庭審。

法官表示，從時間線上來說，要作出決定的時間很有限。案子將在今年11月進入庭審，屆時一旦完成對本案的聽證、被告卻還不認罪的話，就不會有機會再進行認罪的談判。

法官還說，通常這樣的殺人案刑期很長，會判25年至終生監禁，而鑑於本案的證據確鑿，認罪是「尤為明智」的作法，「這是我對你的強烈建議，應當把生命放在自己手中，而不是交給12人陪審團及法官」。

他還說，認罪與否都是她自己的決定，如果拒絕認罪，也將得到公正的庭審，之後張曉寧想要張口說話，卻被法官打斷：「你不需要講話，我不是在和你討論，因為你有律師」。

此前，由於張曉寧的前律師堅持要求用精神問題做辯護，導致張曉寧不滿而要求更換律師；上個月指派的新律師則表示，需要時間檢閱相關文件並與被告交流，經過法官及新律師討論，張曉寧的下次出庭時間被訂於9月7日(周四)。

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