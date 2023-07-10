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怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

記者許君達／紐約報導
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)9日在曼哈頓華埠的劉錦廣場(Kimlaw Square)召開記者會，宣布即將接手運營華埠怡東商城的東百老匯集團(Broadway East Group, LLC)已與主要代表華裔餐飲從業者利益的318工會達成協議，承諾在商城內開設一家大型酒樓，並優先招聘因疫情和業主經營問題而失業的華人服務人員。

根據協議內容，東百老匯集團將在怡東商城二層原「怡東大酒樓」的位置新開一間主營點心和宴席的酒樓，同時優先雇用此前曾因華埠的金豐、怡東以及彩福樓三家大酒樓關閉或裁員而失業的員工。新酒樓業者被要求在招聘時不得歧視工會成員，同時，318工會在酒樓招聘職位釋出後的16日內，有權向業者優先推薦人選，如業者拒絕，還需以書面形式向工會提供充分合理的理由以及未歧視的證據。

作為回報，318工會將支持東百老匯集團對於怡東商城的重新開發計畫；工會負責人馬維林(Nelson Mar)透露，談判持續了將近一個月，馬泰在其間起到了穿針引線的作用。他表示，大型酒樓對華埠的經濟恢復至關重要，當它吸引了大量食客在街道上行走時，安全感將重回社區，此協議的達成也標誌著社區與開發商之間通力合作、重建繁榮的嘗試是可行的。

馬泰表示，大酒樓是凝聚華人社區生活與商業活力的重要圓心，人們聚集在此，會客、談生意、舉辦婚喪嫁娶以及生日宴席，以其匯聚人流的能力帶動著其他小商業的繁榮，因此怡東商城新酒樓的重建，對於東百老匯地區的社區來說將是一個歷史性的時刻，也是多方共贏的結果。

東百老匯集團執行長江健庭介紹，新酒樓的名稱尚待敲定，開設酒樓的紙本方案計畫於今年年底之前遞交到市府徵求意見，待獲批准後，籌建工作可能會持續15至18個月，也就是說，大酒樓最早將於2025年開張。至於酒樓所能創造的工作崗位數量，江健庭表示目前尚難以估算，「如果生意好的話，在消化掉所有失業的老員工後，也說不定還能再招聘更多的人。」

百老匯 華埠 歧視

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