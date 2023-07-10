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緬甸仲夏潑水節 華埠民眾羅斯福公園享受清涼

記者許君達／紐約報導
酷暑季節的潑水活動成了孩子們的「快樂天堂」。(記者許君達／攝影)
酷暑季節的潑水活動成了孩子們的「快樂天堂」。(記者許君達／攝影)

第20屆緬甸仲夏潑水節暨第11屆世界緬華同僑聯誼大會9日在曼哈頓華埠的羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)舉行，在紐約的緬甸華人歡聚公園、相互潑水嬉戲，在紐約最熱的季節裡享受片刻的清涼和歡愉。

潑水活動開始後，日常拘謹的官員和社會賢達們像少年一樣玩得不亦樂乎。(記者許君達／...
潑水活動開始後，日常拘謹的官員和社會賢達們像少年一樣玩得不亦樂乎。(記者許君達／攝影)

潑水節活動在中華傳統的舞龍表演中展開。舞龍隊員的著裝與身著緬甸式節日盛裝的緬僑形成鮮明對比，彰顯了亞洲不同地區文化的多元性，而到場賓客也都戴上了緬甸傳統的花環，應和節日的喜慶色彩。

緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光介紹，潑水節是緬甸最著名的傳統文化之一，正常情況下會在4月中旬的緬歷新年舉行；而紐約的氣候與熱帶的緬甸截然不同，4月時天氣依舊寒冷，所以就因地制宜地把潑水節轉移到了紐約最熱的季節舉辦，但吉祥寓意沒有改變。

曼哈頓下城的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員馬泰(Christopher Marte)、市警五分局局長陳韜、布碌崙(布魯克林)的華裔州眾議員鄭永佳，市長亞當斯(Eric Adams)、曼哈頓區長李文(MArk Levine)、市警總局和福建僑團的代表出席了潑水節活動。

場邊提供正宗東南亞風味料理，同樣也吸引了不少人們參觀品嚐。(記者許君達／攝影)
場邊提供正宗東南亞風味料理，同樣也吸引了不少人們參觀品嚐。(記者許君達／攝影)

嘉賓致詞結束後，正式的潑水活動在緬甸傳統歌舞表演的襯托中開啟。主賓攜手，從桶中舀水出來，相互「醍醐灌頂」。被當頭澆透了的人們，頓時都忘掉了平日的拘束，開始像頑童一樣相互恣意潑灑，快樂與涼水一道浸透身心。

場地的另一邊則成了孩子們縱情玩水的樂園，歡聲笑語響徹公園。場地外圍，合作商戶們則擺出了各式攤位，提供味道正宗的緬甸以及馬來西亞風味食物、以及東南亞特色商品。

緬甸 曼哈頓 東南亞

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