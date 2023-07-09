全美信件竊多 寄支票親送郵局最安全

USPS提醒，應避免讓信件放置在郵箱中太長時間，減少被盜的機率。(取自USPS推特)

在紐約市近日經常聽到有華人郵件遭盜，事實上該現象在全美都相當猖獗，根據美國郵政 服務局(U.S. Postal Service)，今年上半年全美就有305名郵差遭搶；同時竊賊也針對郵箱下手，無論是住家或是街邊的郵箱，均成為支票 及身分盜竊的目標，當局呼籲民眾親自將信件送到郵局，避免蒙受損失。

根據統計，當局2021年收到30萬個郵件遭盜的投訴，比起前一年的數量增倍，除盜取郵件，不法分子也會攻擊郵差，用一網打盡的作法直接盜取大量的信件；其他案例中，也有人通過非法途徑獲得萬能鑰匙(master keys)，打開郵政信箱獲取信件、其他貴重物品，譬如5月在威斯康辛州的密爾瓦基市(Milwaukee)，一名嫌犯使用萬能鑰匙打開公眾郵箱，盜走超過900封支票郵件。

日前在USPS也聯合市警104分局警員，在皇后區抓獲兩名偷竊郵件的華男慣犯，兩人用「偽造的箭頭鑰匙」打開郵箱，偷竊民眾信件，被捕時身上還搜獲大量的信用卡 及支票。

美國郵政總局監察辦公室2020年發布的一項報告更指出，USPS根本不確定有多少萬能鑰匙在流通，因此無從得知有多少被盜，令人們擔憂郵箱的安全使用性。

也因為郵件遭盜，支票盜領、信用卡盜刷以及身分盜竊的問題的接連發生，為此不少民眾開始減少透過郵寄支票；根據統計，相比1990年的190億張支票，到了2022年，美國人一年中開出支票數量是34億張，但即便數量大幅減少，仍為犯罪分子提供大量犯案的機會。

為此USPS提醒，民眾若要寄支票，可直接將郵件送到郵局、或從工作場所寄出，也可以親手交至郵差手中，有更大的保障。

另外無論是收取還是寄出信件，應該要定時檢查郵箱是否有來信，避免信件在郵箱中放置太長時間，以減少不法分子利用空檔，竊取郵件；在投信前，也可以注意郵差收集郵筒信件的時間，盡量在郵差來之前再把信件投入郵筒。

通常信件被盜後，歹徒會使用化學物質來擦除支票上的字跡，例如收件人的姓名和款額，並填寫新的信息以盜取錢財；在一項案例中，一名男子簽發一張42元的支票，用來支付手機帳單，不久後卻發現支票遭一名陌生男子兌現7000元。

對此專家也建議使用防詐欺的原子筆(antifraud gel pen)寫支票，可有效減少支票被濫改機率。