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紐約外賣郎漲薪新規 法院喊暫停 31日公聽會後再做裁決

記者張心／紐約報導
曼哈頓州高等法院發布臨時禁制令，要求原訂於12日生效的紐約市「外賣郎最低時薪法」暫緩實施。(紐約市議會提供)
曼哈頓州高等法院發布臨時禁制令，要求原訂於12日生效的紐約市「外賣郎最低時薪法」暫緩實施。(紐約市議會提供)

紐約市原定將於12日(周三)生效的「外賣郎最低時薪」法規，遭到多家主流第三方外送平台反對；他們日前對紐約市府提告，曼哈頓州高等法院因此發布臨時禁制令，暫緩實施這一法規，待31日公聽會後再做裁決；該法規規定，外送平台須將目前外賣郎的平均時薪7.09元提高至17.96元，並每年調升。

曼哈頓州高等法院法官莫恩(Nicholas Moyne)下令，「外賣郎最低時薪」法規暫停，計畫於31日(周一)舉行聽證會，屆時市府和原告的多間第三方外送平台將討論，法院會在公聽會後再做裁決。

「外賣郎最低時薪法」規定，外送平台須為旗下工作的外賣郎提升最低時薪，由此前的平均時薪7.09元加至17.96元，並在2025年漲到19.96元。

該工資標準每年將根據通貨膨脹調整，只要工人的時薪達到19.96元的最低標準，餐館可以根據送餐平台，選擇按里程或工作時間為外賣郎支付報酬，也可自訂薪酬標準。

這一法規遭到Grubhub、DoorDash、Uber、Relay Delivery等多家主流外送平台的抵制，他們分別於本月6日向州高等法院提起訴訟，要求頒布臨時禁制令，並徹查紐約市府在最低時薪制定時的不合理操作，從而完全停止「外賣郎最低時薪法」，將其「扼殺在搖籃裡」。

Grubhub發表聲明表示，對法院發布的臨時禁制令「很開心」；聲明表示，該法規若實施，將對外送平台、消費者和餐館產生極嚴重的危害。

Uber也表示，公司希望與市府和其他機構合作，制訂一個不會對外賣郎、消費者和餐館產生破壞性後果的最低時薪政策。

不過對於臨時禁制令，市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)對法院命令「極為失望」，稱「這些外送平台目前支付給外賣郎的薪資低於最低工資標準，提高最低時薪將幫助成千上萬的勞工及其家庭脫困」。

她期待法院在公聽會後，能有快速的裁決，以幫助外賣郎盡快獲得有尊嚴的薪水。

最低時薪 臨時禁制令 紐約市

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