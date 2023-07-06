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布碌崙華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

記者顏潔恩／紐約報導
男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)
男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

紐約再有華人落入「殺豬盤」圈套，居住在布碌崙(布魯克林)的華女賴女士，與陌生男子建立情感聯繫後被對方引導投資虛擬貨幣，甚至向身邊親友借錢，投入將近10萬元；詐騙新花招還包括一項「線下取錢」服務，受害者欠缺防護意識，提供地址讓人直接到家門前取款。

立有錢人設 成日噓寒問暖

居住在日落公園的賴女士，3月初在社群媒體Line上結識一名用戶名為「風華正茂」的男子，對方從一開始便打造富有人設、頻發自拍照，自稱曾在法國、加拿大定居，常分享美食、紅酒、並提到參加朋友的高端活動等；得知賴女士是福州人，男子也會發福州美食引發共鳴，不久後得知其婚姻不美滿，男子更以此為切入點，提供感情上的慰藉。

賴女士經常在8大道附近活動，男子不僅表現對社區相當熟悉，有時候還會約她出來見面，等真的到了約定時間，又聲稱突然有事，無法赴約；在網路上聊了一陣子，男子開始以「寶貝」、「小傻瓜」等親密暱稱叫賴女士，對話也變得曖昧。為做好鋪墊工作，男方甚至有一次跟賴女士抱怨，他的圖像遭人盜用，如此一來，就算賴女士在網上查到男方的照片，也不會懷疑是碰上詐騙份子。

說服投資貨幣 加碼賺大錢

男方見時機成熟，頻繁曬出投資虛擬貨幣的平台截圖，說自己在短期內就賺取高額暴利，並發送投資平台的應用程式下載鏈結給賴女士，男方更熱心的一步步教她下載、安裝和使用；根據賴女士，該投資平台不僅看起來相當「正規」，更有「貨幣專員」在線上針對投資細節即時溝通，營造專業、值得信賴的服務體驗。

起初男方讓賴女士自行投入金額，她在3月16日電匯第一筆共2000元的數額，在數日內便賺了幾百塊；後來男方開始試著說服賴女士投入更多錢，表示他「在高盛集團工作的朋友懂行情內幕、若數額太少承受不住波動風險等」，知道賴女士沒錢，就暗示她去「借錢賺錢」，男方更鼓勵賴女士要「逼自己一把」，實現經濟自主就不會被人瞧不起之類的話。

期間賴女士也並非全信，但當她露出疑慮時，男方對她說：「你覺得我會騙你嗎？把你的銀行卡發過來吧，我給你轉錢回去」，聽到這番話賴女士又淪陷、擔心對方生氣，只好順從投資，她除了四處向親友借錢，卻未說明理由，只承諾將「加倍奉還」。

銀行拒匯款 騙徒線下取錢

在投錢以前，賴女都會和貨幣專員對接，為讓銀行人員通過電匯轉帳，貨幣專員會教她如何填寫資料，每次匯錢的都是不同公司、不同用途，名目包括法務諮詢服務費、物流服務、貿易公司買賣等，為避免在同一家銀行多次匯錢，貨幣專員還會讓賴女士到法拉盛的銀行電匯。

一次銀行工作人員發現異常，懷疑賴女士受騙，拒絕通過一筆數萬元的款額，貨幣專員於是向賴女士介紹「線下取現」的服務，確認她的地址、交接日期後，拍了一張紙幣上的號碼給她，說屆時會「憑號碼確認本人」，並完成交接。

要領回獲利 須先繳4萬元

向親友借錢、已投入將近10萬元的賴女，開始遭到親友追債，她看到平台上顯示的總獲利已累積至18多萬元，向貨幣專員提出要領錢，但對方卻回應，領錢要先繳納25%的個人所得稅，才能完成提現審核；專員要求賴女繳交4萬6319元的款項，當她要求從帳戶扣除這筆錢時，對方以「用戶資產安全、無權刪改信息」為由拒絕。

男方知道賴女要領錢後，也一改以往的嘴臉，動不動就發脾氣罵她、拉黑又拉回，並各種威脅，即便如此，賴女仍從未懷疑自己受騙，一心只想繳交4萬多元的款項，好領出平台中的「18萬元」，甚至還考慮要借高利貸。

賴女的行為令父母感到不對勁，6月初帶著她向社區人士凌飛求助，才發現自己遭到「殺豬盤」；剛開始警方認為賴女是自願投錢，據理力爭下，提到有人上門取錢這一環節，構成犯罪嫌疑，才得以立案。

上月27日，賴女與警方配合下，逮捕一名上門取錢的華裔男子；目前市警72分局正在調查中，不過該名被捕男子背後是否有集團操控，仍有待進一步釐清。

受害者表示銀行不受理，急得男方打電話過來理論。(受害者提供)
受害者表示銀行不受理，急得男方打電話過來理論。(受害者提供)
為說服受害者投入更多錢，男方開始對她進行精神打壓。(受害者提供)
為說服受害者投入更多錢，男方開始對她進行精神打壓。(受害者提供)
受害者憑藉貨幣專員發來的紙幣上的號碼，在線下取現時與人對接。(受害者提供)
受害者憑藉貨幣專員發來的紙幣上的號碼，在線下取現時與人對接。(受害者提供)
貨幣專員會指示受害者如何填寫電匯的表格，包括公司和用途。(受害者提供)
貨幣專員會指示受害者如何填寫電匯的表格，包括公司和用途。(受害者提供)

虛擬貨幣 投資 殺豬盤

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