國慶假期 康尼島海灘人潮眾多

一名爸爸牽著孩子走在沙灘上。(記者顏潔恩／攝影)

7月4日美國國慶日，不少民眾造訪布碌崙 (布魯克林)南端的康尼島 ，與家人或一群朋友到海邊聚會，當日還有國際吃熱狗大賽助興，更顯人潮洶湧；雖近正午時分下了一場雷暴雨 ，但仍有許多華人家庭，在雨過天晴後到海灘上盡情享受陽光浴、下海游泳、堆沙堡等，趁著難得的假日好好享受親子時光。

趁著國慶日，大批民眾造訪康尼島。(記者顏潔恩／攝影)

夏日是康尼島觀光產業的高峰期，除國際遊客聞名造訪外，也是紐約客在休閒、玩水必去的景點之一；集百年遊樂園設施、海灘、博物館、公共藝術展覽於一身，再加上國慶日當天，紐約國慶日的標誌性活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」，從早上開始，無論是海濱步道、海灘，或是附近街道都是爆滿的人潮，寸步難行。

趁著國慶日，大批民眾造訪康尼島。(記者顏潔恩／攝影)

儘管天氣預報會下雷暴雨，也未阻擋民眾外出遊玩的熱情，海灘上滿是五顏六色的遮陽傘、甚至精心搭起的帳篷，也有民眾用造型可愛的游泳圈、野餐墊、彩帶、國旗等的國慶日裝飾，在沙灘上圍出自己的「領地」，打算待上好幾個小時；大多民眾均是有備而來，攜帶零食、裝著冰凍飲料的冷藏箱等，也有些人不錯過商機，專門出租、出售遮陽傘，販賣冰淇淋、小零食、美國國慶日的T恤等。

民眾用國慶日裝飾布置自己的沙灘「領地」。(記者顏潔恩／攝影)

帶著兒子、女兒特地從皇后區法拉盛到康尼島的林女士說，孩子們喜歡到海邊嬉耍，趁著公校不上課，早就說好要過來，既然他們提議出門玩，她當然也很樂意；四年前才移民來美的她，對美國國慶日的慶祝活動並不熟悉，但就是看作可以和家人外出遊玩的機會，孩子們海邊下水玩盡興後，下一站還要去遊樂園。

住在布碌崙的黃氏夫婦，帶著兩個女兒在海灘上堆砌沙堡，黃先生提到，平日忙於工作，很少跟孩子有外出的歡樂時光，所以趁孩子不上學、家長不上班，就算是在紐約市內，也覺得要策畫點事情做。