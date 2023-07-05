全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

第47屆「梅西國慶煙火秀」(Macy's Fourth of July Fireworks)於4日晚在紐約市 如期上演，6萬枚煙火騰達至1000呎的高空，將整座城市點亮，數以萬計的市民和遊客齊聚於東河岸邊，為這場盛大的節慶活動熱烈歡呼，慶祝美國的247歲生日。

以煙火歡祝國慶的傳統可追溯至1776年，美國宣告從大英帝國獨立。當時，開國元勳約翰·亞當斯(John Adams)表達了以煙火、遊行、及各種娛樂項目慶祝獨立紀念日的想法。

1976年，梅西百貨 (Macy's)聯合迪士尼公司(Walt Disney Co.)舉行煙火大秀，慶祝美國的200歲生日，此後「梅西國慶煙火秀」，就成為了紐約市國慶的傳統活動，在東河或哈德遜河(Hudson River)上點燃上萬枚煙火，配以歌舞表演和遊行。不僅慶祝著美國的獨立，也展現著紐約市作為一個國際大都市的魅力和活力。

梅西百貨煙火秀規模全國最大，今年特別用上無人機排上自由女神圖形。(記者張心／攝影)

幻化星條旗 幽靈煙火奔騰

今年的紐約市國慶煙火秀延續往年的繁華和絢麗，同時搭以符合當下全球時事的創意和巧思。晚間9時25分，煙火秀開始，只見由紅、白、藍三種顏色的頻閃彈射向高空，幻化出寬一哩的揮舞著的星條旗造型，引得現場觀眾連連驚歎。隨後，四種不同色調相互交替閃耀的新式「幽靈」煙火也奔騰而出，寓意支持烏克蘭的向日葵形象煙火也「飛」上夜空。

煙火秀現場的音樂，由久負盛名的美國陸軍軍樂團(United States Army Band)擔綱，還有來自路易斯安那的樂手兼歌手Amanda Shaw以及來自哈林區藝術學校(Harlem School of the Arts)的樂團The Dorothy Maynor Singers獻唱，充分體現美國南北方不同的音樂特色，展示紐約兼容並蓄的精神。

最佳看點 6小時前就搶位

4日在長島市有不少民眾早早就帶著野餐墊，到現場等待晚間的煙火秀。(記者張心／攝影)

當天有不少搶著欣賞煙火的市民及遊客，提前五、六個小時就在東河沿岸搶座位，帶著野餐墊、折疊椅、餐點飲料等，以占據最佳的觀賞位置。

住在長島市的華裔留學生李Micheal說，當天接近中午紐約市還在下雨，「我一度以為今年的煙火秀會受影響」，日前自加拿大山火導致的霧霾，也影響了紐約市的空氣品質及能見度，當時市府更表示若空汙未獲好轉，國慶煙火恐生變，但4日煙火得以如期施放，也讓李Micheal感到開心，「好在一切的負面影響都被排除了，我們才能看到如此絢爛喜慶的煙火秀。」