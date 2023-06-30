拜登造訪、珠寶店失火檢修 第5大道交通癱瘓

拜登總統訪紐約，第五大道封路區外圍交通壅堵嚴重。(記者許君達/攝影)

位於曼哈頓 第五大道上的蒂芙尼珠寶店(Tiffany & Co)，29日發生火災，造成兩人輕傷，當天下午聯合愛迪生(Con Edison)電力公司人員在場檢修；同日拜登 總統訪紐約，第五大道封路管制，再加上電力公司工程車占道，現場交通一度癱瘓。

蒂芙尼珠寶店的火災，發生於當天早約9時38分，起火點為位於地下室的變壓器，事發時現場有大量濃煙，但未造成重大損失，僅有兩人在疏散過程中輕傷，在送醫救治後無大礙。

火勢被撲滅後，當天下午電力公司檢修人員在場檢修，為安全起見將附近街道圍起，現場還有兩輛工程車占用一線道，而在下午2時左右，拜登總統到訪紐約，包括第五大道在內的曼哈頓多條主要道路實施封路。

第五大道上為數不少的遊客沿途圍觀，其中多數人此前並不知道拜登即將前來的消息。也有一些被擋住無法過馬路的行人對封路表達了不滿。由於管制路段與發生火災的蒂芙尼珠寶門店封路區域重疊，更加重了附近的交通壅堵程度。

拜登所乘坐的直升機當日下午2時25分左右降落在下城第11碼頭(Pier 11)附近的停機坪，車隊從曼哈頓東側北上，至東53街，然後沿53街行至第五大道再轉向南，前往位於洛克菲勒中心(Rockefeller Center)附近的目的地。

第五大道從57街至47街的路段在下午2時以前就採取了封路措施，禁止車輛駛入，到3時左右、總統車隊到達前大約15分鐘時，所有行人也被禁止進入封閉區域。