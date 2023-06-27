冷鋒夾帶 加國山火濃煙28日恐再罩紐約

州府預報， 加拿大山火濃煙28日可能再次覆蓋紐約州。(記者胡聲橋／攝影)

州環境保護廳的空氣質量預測顯示，28日(周三)夜間，加拿大山火 的煙霧可能對紐約州 大部分地區帶來不健康的影響。氣象預報顯示，一股冷鋒28日凌晨從西北方向進入紐約州西部，並在28日晚間到達紐約州南部地區，將加拿大的山火濃煙吹到紐約州。

州府預報， 加拿大山火濃煙28日可能再次覆蓋紐約州。(州長霍楚推特)

州長霍楚說，雖然天氣預測有不確定性，但紐約人應該為加拿大山火帶來的煙霧做好準備，居民應該及時了解空氣質量的最新信息，並採取措施保護自己。

州環保廳和衛生廳將於27日下午向受煙霧影響的地區發布空氣質量健康警告。當臭氧或細顆粒物超過空氣質量指數 值(AQI)達到100時，將發布空氣質量健康警告。

當空氣質量指數大於100時，脆弱人群應避免戶外活動。脆弱人群包括那些患有心血管疾病或肺部疾病的人，以及18歲以下的兒童、65歲及以上的成年人和孕婦。當空氣質量指數大於150時，所有紐約人都應避免劇烈的戶外活動，脆弱人群應該避免暴露在戶外。孕婦這時可能更脆弱，更容易呼吸短促，應留著室內。

對於那些需要長時間待在戶外的人，當空氣質量不健康時，建議戴一個合適的口罩，N95或KN95口罩的效果最好。