驕傲大遊行 曼哈頓成為「彩虹」海洋 台灣遊行隊伍活力滿點

第53屆紐約「驕傲大遊行」在紐約舉行，曼哈頓變成了彩虹的海洋。(記者許君達／攝影)

第53屆紐約「驕傲大遊行 」(NYC Pride March)25日在曼哈頓登場，參與遊行的不僅有來自各個族裔和社團的數百個遊行團隊，曼哈頓成為標誌著少數群體驕傲的「彩虹」的海洋，紐約州 長霍楚、市長亞當斯 、國會參院多數黨領袖舒默等民代也出席並加入遊行隊伍，台灣遊行隊伍也收穫歡呼支持。

彩虹旗走過全球性少數平權運動最初的發起之地——位於格林威治村的「石牆酒吧」。(記者許君達／攝影)

「驕傲大遊行」近年來已成為紐約規模最大的文化盛事之一。遊行從中午12時開始，隊伍從中城的麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)附近出發，沿第五大道南行至8街，向西轉入格林威治村(Greenwich Village)，繞經作為全美性別平權運動起源地的「石牆酒吧」(Stonewall)後進入第七大道，繼續北上經過另一平權運動地標「紐約愛滋病患紀念碑」(NYC AIDS Memorial)，到達14街附近的終點，直到下午近6時結束。

遊行開始前，霍楚簽署法案，使紐約州成為庇護州，以法律方式保護在其他州面臨迫害的性少數群體；亞當斯則表示，「我們今天站在這裡，就是為了展示我們所有人都能充滿幸福感地具備著『表達驕傲』的能量。」

遊行隊伍除了各種性少數與少數族裔團體外，來自各種社區機構、大型企業、政府部門以及倡導團體的團隊也積極參與，參加者並不僅限於性少數人群本身，更多參加者其實都是擁抱進步、開放、平等、包容和同理心的「性多數」。成千上萬的觀眾揮舞「彩虹旗」在遊行沿途與他們互動，現場充斥著歡樂與自由的氛圍。觀眾之中有各個族裔的人群，並以青年為主，不過也有為數不少的中老年與帶著孩子的家長，充分體現了紐約的多元與包容。

「台灣酷兒之友」隊伍參與了遊行，沿途收穫無數歡呼。(記者許君達／攝影)

「台灣酷兒之友」(Friends of Taiwanese Queers)社團今年組織了自己的遊行隊伍。遊行負責人許伯丞介紹，參與遊行的主要目的是要向全世界介紹：台灣是亞洲第一個實現同性婚姻合法化的國家，台灣在性別平權方面取得的成就不該被忽視。團隊準備了六個分別寫有英文字母「T-A-I-W-A-N」的氣球，插在背包裡，由志願者背著包排成一列，組成「台灣」字樣。遊行途中，台灣團隊收穫了陣陣歡呼聲，路邊觀眾中有人大喊「支持台灣」，令遊行隊伍感到振奮。

許伯丞表示，原本報名參與遊行的大約只有二三十人，結果當日來了超過80人，很多人都是被朋友帶著來體驗的，其中不僅有台灣人，也有不少來自中國大陸的青年。身為性少數者的Wayne表示，自己擁有台美雙重國籍，台灣的進步其實對自己影響並不大，但台灣的進步，讓他由衷為台灣的同志感到高興。不過他也表示，台灣的平權之路還任重道遠，在法律上還可以做得更加進步一點，比如對於跨國同性婚姻的合法化等。

同為性少數者的Shawn透露，目前他正在籌備一間旨在邀請在美台裔性少數群體和各路同盟參與的非營利機構，因為雖然台灣社團在積極參與這樣的場合，但他作為異鄉人中的少數者，依然感覺這個群體需要更強的歸屬感。

兩位恰巧從上海來到紐約出差的TikTok員工在起點處「混進了遊行隊伍」，並走完了全程。第一次體驗這樣的大遊行的Anna表示，「非常開眼界」。她說，作為一個外來者，她原本一直把自己定位為「少數」，不過在這裡，看到所有人都那麼自豪地展示自我，還能得到全場的歡呼，一時間也被這種氛圍所打動，感覺在此時此刻，「邊緣群體」這個標籤所常常帶來的壓迫感被一掃而空，有種難以言說的暢快。