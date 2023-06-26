聯邦撥款2500萬 紐約市政府樓明年起安裝鋰電池充電站

市長亞當斯和國會參議員舒默、陸天娜舉行記者會，宣布明年起安裝公共鋰電池充電站。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)、紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)25日共同宣布，紐約市 將拿到2500萬元聯邦緊急撥款，從明年起在全市政府樓(NYCHA buildings)安裝數百個安全的電單車和電動滑板車的充電和儲存站，減少電單車鋰電池火災隱患。

此前曼哈頓華埠 一家電單車修理店發生火災，造成四人死亡、三人受傷；亞當斯在記者會上說，在公寓裡為電單車充電非常危險，尤其是過夜充電，他希望這些充電站將為全市6萬5000名外賣郎提供更安全的電單車充電方式；舒默和陸天娜站則表示，他們從聯邦運輸部為紐約市獲得了2500萬元的緊急撥款。

根據市府，從明年初起，紐約市將開始在五大區的53個公共住宅樓的室外站點安裝173個電單車和電動滑板車的充電和儲存站。亞當斯說，該項目最終將在整個公共住宅樓的室外站點安裝327個充電和儲存站，平均每個站點可以為67名居民服務。

舒默說，這些充電站將為防止由劣質鋰電池和翻新鋰電池引發的火災帶來「新希望」。陸天娜表示，她和舒默正在制定聯邦立法，建立鋰電池的安全標準。

在華埠電單車大火發生以後，紐約市開始重點打擊不安全的電單車商店，消防員向這些商店共開出了10張鋰電池處理不當的罰單。市政府還公布了新的指導方針，規定消防員必須在12小時內對鋰電池的投訴做出回應，而不是以前的三天。

數據顯示，紐約市今年已發生了100多起與電單車和電滑板車的鋰電池相關的火災，造成71人受傷，13人死亡。去年同期，鋰電池火災造成40人受傷，2人死亡。到目前為止，紐約市已開出近500張與電單車和電滑板車相關的罰單，罰款金額在1000-5000元不等。