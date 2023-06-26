我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Airbnb訂房太偏僻 舊金山華人迷途險翻車 最終掃興而歸

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

聯邦撥款2500萬 紐約市政府樓明年起安裝鋰電池充電站

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯和國會參議員舒默、陸天娜舉行記者會，宣布明年起安裝公共鋰電池充電站。(市長辦公室提供)
市長亞當斯和國會參議員舒默、陸天娜舉行記者會，宣布明年起安裝公共鋰電池充電站。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)、紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)和陸天娜(Kirsten Gillibrand)25日共同宣布，紐約市將拿到2500萬元聯邦緊急撥款，從明年起在全市政府樓(NYCHA buildings)安裝數百個安全的電單車和電動滑板車的充電和儲存站，減少電單車鋰電池火災隱患。

此前曼哈頓華埠一家電單車修理店發生火災，造成四人死亡、三人受傷；亞當斯在記者會上說，在公寓裡為電單車充電非常危險，尤其是過夜充電，他希望這些充電站將為全市6萬5000名外賣郎提供更安全的電單車充電方式；舒默和陸天娜站則表示，他們從聯邦運輸部為紐約市獲得了2500萬元的緊急撥款。

根據市府，從明年初起，紐約市將開始在五大區的53個公共住宅樓的室外站點安裝173個電單車和電動滑板車的充電和儲存站。亞當斯說，該項目最終將在整個公共住宅樓的室外站點安裝327個充電和儲存站，平均每個站點可以為67名居民服務。

舒默說，這些充電站將為防止由劣質鋰電池和翻新鋰電池引發的火災帶來「新希望」。陸天娜表示，她和舒默正在制定聯邦立法，建立鋰電池的安全標準。

在華埠電單車大火發生以後，紐約市開始重點打擊不安全的電單車商店，消防員向這些商店共開出了10張鋰電池處理不當的罰單。市政府還公布了新的指導方針，規定消防員必須在12小時內對鋰電池的投訴做出回應，而不是以前的三天。

數據顯示，紐約市今年已發生了100多起與電單車和電滑板車的鋰電池相關的火災，造成71人受傷，13人死亡。去年同期，鋰電池火災造成40人受傷，2人死亡。到目前為止，紐約市已開出近500張與電單車和電滑板車相關的罰單，罰款金額在1000-5000元不等。

紐約市 亞當斯 華埠

上一則

驕傲大遊行 曼哈頓成為「彩虹」海洋 台灣遊行隊伍活力滿點

延伸閱讀

亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站

亞當斯：紐約公共住宅將安裝電單車充電站
法律服務庇護客 紐約市設新據點

法律服務庇護客 紐約市設新據點
政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國

政治新聞網站爆料：紐約市也外送無證客 最遠到中國
遊民住房補助 亞當斯槓上市議會

遊民住房補助 亞當斯槓上市議會
紐約客談／租金調整 應恪守中庸之道

紐約客談／租金調整 應恪守中庸之道

熱門新聞

死者甄柏耀。(CBS截圖)

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

2023-06-23 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
一名男子於21日下午在華盛頓廣場公園被刺死。(截取自CBS New York)

光天化日下 男子在紐約華盛頓廣場公園被刀刺死

2023-06-22 14:11

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議