重型車致命車禍多 紐約州擬加重收費

藏族女孩卓瑪在今年2月，於阿斯托利亞遭到SUV撞死。(家屬提供)

根據交通維權組織最新報告，包括SUV 、皮卡等輕型卡車除了更容易撞到行人，發生致命車禍 的機率也更高；七歲的藏族女孩卓瑪(Dolma Naadhum)，月前在皇后區阿斯托利亞(Astoria)的一個路口被一輛SUV撞倒不治，為防止類似悲劇再發生，交通組織和州民選官員近日在事發路口舉行記者會，提案擬按重量收取車輛註冊費，以鼓勵紐約人購買小型車輛。

最新報告稱，大型私家車更容易發生致命車禍，撞到行人的風險也更大，對兒童來說更加危險。(記者高雲兒／攝影)

卓瑪今年2月17日在阿斯托利亞新城路(Newtown Rd.)交45街的路口遭到SUV撞死；該處附近有遊樂場，是不少孩童下課玩耍的地方，路口僅有停車指示標誌沒有紅路燈，當時肇事駕駛在停車標誌處沒有完全停下，導致悲劇。

根據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)和「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)最新發布的調查報告，顯示重型車輛對道路及安全造成的影響。

該報告指出，車輛重量每增加1000磅，造成致死車禍的機率就會增加46%；一名行人被一輛SUV或皮卡撞到的死亡率，要比以同樣速度轎車撞到的死亡率高41%。

報告還顯示，隨著車輛重量的增加，道路損害也增長，一輛重9063磅的GMC悍馬電動汽車 ，造成的道路損害是重2762磅的本田Civic的116倍；根據統計，SUV、皮卡等輕型卡車，目前占紐約州總汽車銷量的75%。

「交通替代」執行總監哈里斯(Danny Harris)說，紐約的汽車正持續變得「更重、更大、更致命」。他稱，這些車輛對行人、兒童帶來危險環境的同時，對街道和橋梁也造成破壞。「我們不能坐視愈來愈多民眾選擇輕型卡車，應該立法鼓勵民眾購買更小、更輕的汽車」。

州參議員郭納德提案，主張車輛的註冊費應按重量收費。(取自郭納德推特)

由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)提出的第S6657A提案，即調整現有的車輛註冊費，擬按重量收費，小型車輛車主將可支付更少費用，而大型、重型車主則須為其車輛的負面影響，支付額外的費用，若獲通過將於明年1月1日實施。

州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)說，卓瑪在母親的目睹下死去，「由於當局對改善交通暴力的不作為，導致有太多人因此失去親人」；州眾議員曼當尼(Zohran Mamdani)和州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)則說，很多悲劇本可避免，重型車輛車主應對這些危害負責。