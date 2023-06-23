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租客非法售大麻 房東將挨罰 初犯警告 再犯罰5000元 3犯罰萬元

記者和釗宇╱紐約報導
市議會通過法案，若租客有非法販售大麻的行為，房東若不整改將遭到罰款。圖為華埠的非法大麻零售店。(本報檔案照)
市議會通過法案，若租客有非法販售大麻的行為，房東若不整改將遭到罰款。圖為華埠的非法大麻零售店。(本報檔案照)

為打擊非法大麻銷售，紐約市議會22日通過法案，若租客有非法販售大麻的行為，房東若不整改將遭到罰款；目前州市兩級正在加強對非法大麻銷售的打擊，州府已經查封31家非法大麻店，沒收非法大麻價值近1100萬元。

該法案以48票贊成、0票反對在市議會通過；法案規定，如果市府執法部門發現無證經營大麻、香菸或其他菸草產品的行為，市府將首先向該店的房東發出警告信；如果日後檢查發現再犯，房東將可能被罰5000元，三犯罰款將高達1萬元。

提出這項法案的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)表示，明知租客有非法販售大麻行為的房東將為自己的行為負責，「我們能夠以此重塑民眾的信任和安全感。」

紐約州娛樂用大麻合法化後，州府開始下發大麻經營牌照，但非法大麻店層出不窮；數據顯示，僅紐約市就有大約1500家非法大麻店，相比之下合法大麻店僅有15家；舒曼琳表示，非法大麻店不僅與合法大麻店競爭，而且還被查處銷售有汙染的產品，其現金交易也規避繳稅，而且還經常引起搶劫。

目前，州、市兩級執法機關均加強了針對非法大麻銷售的執法；州長霍楚(Kathy Hochul)22日表示，州大麻管理辦公室和財稅廳已查封了全州31處非法大麻店，其中22家位於曼哈頓31街以南，自本月初已經繳獲了價值近1100萬元的非法大麻；霍楚表示，執法人員發現，一些非法大麻產品被出售給青少年，其中還含有有毒物質和大腸桿菌。

州府表示，目前已授權財稅廳，對非法大麻店採取每天1萬元的罰款，若發現出售更加危險的藥物，每天罰款將達2萬元；霍楚說，州府的執法行動將繼續，目前已向財稅廳新增37名全職執法員。

此外，市長亞當斯(Eric Adams)和曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)此前也宣布加強針對非法大麻店房東的執法，曼哈頓地檢辦公室此前已向數百非法大麻店房東發信，表示檢察機關可能要求房東強行驅逐非法銷售大麻的租客，其中位於華埠地威臣街(Division St.)紐約崇正會大樓一樓的大麻店「中國廣場便利店」(China Square Convenience)，就到收到地檢辦公室通知；市府也對數個非法大麻店提起訴訟，並把房東列為被告之一。

大麻合法化 房東 曼哈頓

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