華埠莫斯高街 新增李揚國冠名

華裔攝影師李揚國。(陳家齡提供)

紐約市議會22日表決通過第1102號法案，全市總共112條道路將被冠以新的名稱，其中曼哈頓華埠 的莫斯高街(Mosco St.)更名計畫也在其中；該條街道目前以曾對社區有傑出貢獻的社區領袖莫斯高(Frank Mosco)命名，未來將新增已故華裔攝影師李揚國 (Corky Lee)之名，由兩人共同冠名。

李揚國生於紐約的華人 移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始，他用相機記錄華埠重大社會運動，2021年不幸因感染新冠病毒去世。此後華埠社區機構「心目華埠」(Think!Chinatown)聯合美華協會(OCA)紐約地區分會和被收養華人協會(Chinese Adoptee Alliance)等多家機構，共同發起為李揚國命名街道的倡議。

「心目華埠」發起人陳雪媚(Amy Chin)表示，她與李揚國相識超過40年，推動以李揚國命名華埠街道，既出於老友情感，更因為李揚國對美國華人群體的歷史意義，讓他應當得到這樣的榮耀。

該計畫從2021年李揚國去世後不久開始，籌備工作包括搜尋整理歷史資料以及大量的溝通與聯絡。陳雪媚介紹，團隊在莫斯高街挨家挨戶敲門、發信給住戶，最終得到近千個連署簽名，獲得簽名之後再向曼哈頓第三社區委員會、市議員辦公室等機構陳述倡議並尋求支持。團隊還特別與李揚國的弟弟，以及莫斯高的家人深入溝通，徵得兩家的理解與贊成。

今年3月，第三社委會通過了莫斯高街更新命名的提案，並由市議員馬泰(Christopher Marte)在市議會中提案。22日法案通過後，馬泰表示，這是對李揚國的永久紀念，他的傳奇經歷是亞裔對這座城市卓越歷史所做貢獻的證明。

會將冠名選址在莫斯高街的主要原因，是因為李揚國生前最常在該處活動，不過社區中對此也有一些爭議。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟對於莫斯高曾為社區做出的貢獻有高度評價，他認為，紀念李揚國的方式有很多，「華埠有120多條道路」，不太理解為何一定要去跟莫斯高「擠」在同一條街上。

華埠社區人士陳家齡也一直在社區委員會上反對莫斯高街的提案，他認為披露街(Pell St.)更適合用來更名，以紀念李揚國。