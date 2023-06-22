布碌崙貝瑞吉 支持LGBTQ留言遭破壞

支持LGBTQ的留言遭到破壞。(取自推特)

時值慶祝LGBTQ 群體的「驕傲月」(Pride Month)，紐約市不少塗鴉、藝術品應景支持，不過被看作是全市治安數一數二的不碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)，近來卻頻發支持同性戀 者的藝術品遭破壞事件。

早在4月，有人扯下貝瑞吉一家店面在門邊插上的彩虹小旗艦，並將其燒毀後丟在店門口，引發熱議；6月15日，共和黨州眾議員布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)在社區會議中，發布了針對變性人的言論，隨之迎來民眾在其位於貝瑞吉的辦公室外繪畫支持LGBTQ的留言，卻也在幾天前遭遇破壞。

據悉，布魯克斯尼原先是表達對龐大州預算款額的不滿，在責備愈來愈多的政客對不合常理的問題選擇妥協時，話鋒一轉到變性人身上，「現在沒人知道什麼是『不言而喻的真理』了，誰是男孩、誰是女孩？」；不久後，他也在推特上發布貼文稱LGBTQ群體性慾強，且為之感到驕傲，「每個字母都代表著一個性傾向，人們去看一下這些驕傲遊行 ，就知道有多麼地性化。」

這番言論引發部分民眾不滿，聚集在其位於貝瑞吉的辦公室外，用粉筆在地上寫「愛就是愛」(Love is love)等字句、繪畫彩虹圖像，要求促進對多元性別人士的包容；不過，這些藝術品才繪製數天不到，便在21日被發現遭人用黑色噴漆破壞。

當地同性戀團體GayRidge的負責人格勞巴爾(Jason Graubard)表示，從破壞塗鴉到民代的不善言論，貝瑞吉乃至整個布碌崙南區在最近幾個月內，針對LGBTQ群體的敵意、惡意行為急劇上升；他指，去年舉辦的驕傲活動並未有類似情況，今年卻出現許多人採取行動，表達對社區的厭惡、仇恨、偏執、恐同或跨性別的恐懼症等等。

針對該事件，貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)發布聲明、傳達對LGBTQ群體的支持：你們是被愛且受到尊重的，生活在這裡理應感到安全，「我會竭盡所能確保你們感到安全，仇恨在這裡無容身之處，我們不會容忍試圖分裂社區的人。」