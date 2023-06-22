我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家裡出現臭蟲 如何消滅牠、預防牠再來？

路透獨家：部分H1B持有者續簽 無需離美

布碌崙貝瑞吉 支持LGBTQ留言遭破壞

記者顏潔恩／紐約即時報導
支持LGBTQ的留言遭到破壞。(取自推特)
支持LGBTQ的留言遭到破壞。(取自推特)

時值慶祝LGBTQ群體的「驕傲月」(Pride Month)，紐約市不少塗鴉、藝術品應景支持，不過被看作是全市治安數一數二的不碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)，近來卻頻發支持同性戀者的藝術品遭破壞事件。

早在4月，有人扯下貝瑞吉一家店面在門邊插上的彩虹小旗艦，並將其燒毀後丟在店門口，引發熱議；6月15日，共和黨州眾議員布魯克斯尼(Alec Brook-krasny)在社區會議中，發布了針對變性人的言論，隨之迎來民眾在其位於貝瑞吉的辦公室外繪畫支持LGBTQ的留言，卻也在幾天前遭遇破壞。

據悉，布魯克斯尼原先是表達對龐大州預算款額的不滿，在責備愈來愈多的政客對不合常理的問題選擇妥協時，話鋒一轉到變性人身上，「現在沒人知道什麼是『不言而喻的真理』了，誰是男孩、誰是女孩？」；不久後，他也在推特上發布貼文稱LGBTQ群體性慾強，且為之感到驕傲，「每個字母都代表著一個性傾向，人們去看一下這些驕傲遊行，就知道有多麼地性化。」

這番言論引發部分民眾不滿，聚集在其位於貝瑞吉的辦公室外，用粉筆在地上寫「愛就是愛」(Love is love)等字句、繪畫彩虹圖像，要求促進對多元性別人士的包容；不過，這些藝術品才繪製數天不到，便在21日被發現遭人用黑色噴漆破壞。

當地同性戀團體GayRidge的負責人格勞巴爾(Jason Graubard)表示，從破壞塗鴉到民代的不善言論，貝瑞吉乃至整個布碌崙南區在最近幾個月內，針對LGBTQ群體的敵意、惡意行為急劇上升；他指，去年舉辦的驕傲活動並未有類似情況，今年卻出現許多人採取行動，表達對社區的厭惡、仇恨、偏執、恐同或跨性別的恐懼症等等。

針對該事件，貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)發布聲明、傳達對LGBTQ群體的支持：你們是被愛且受到尊重的，生活在這裡理應感到安全，「我會竭盡所能確保你們感到安全，仇恨在這裡無容身之處，我們不會容忍試圖分裂社區的人。」

LGBTQ 同性戀 遊行

上一則

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

下一則

皇后區議員提案 兩會過關 減輕合作、共有公寓業主地稅

延伸閱讀

第43選區提前投票站 支持者催票拉抬選情

第43選區提前投票站 支持者催票拉抬選情
布碌崙華社設點 助回收有機垃圾

布碌崙華社設點 助回收有機垃圾
洛杉磯挺平權教堂 彩虹旗遭破壞

洛杉磯挺平權教堂 彩虹旗遭破壞
第43選區 維樂培：若當選 擬攜手民主黨溫和派

第43選區 維樂培：若當選 擬攜手民主黨溫和派
振興杯紐約九人排球賽 25日布碌崙開打

振興杯紐約九人排球賽 25日布碌崙開打

熱門新聞

江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

2023-06-22 07:31
曼哈頓華埠麥地臣街電動車店引發住宅大火。(記者劉梓祁／攝影)

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

2023-06-20 15:18
陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

2023-06-17 06:37
紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

2023-06-21 06:41
紐約市曼哈頓14街地鐵車廂內，一名男子被刺身亡。（記者張心／攝影）

1周內第2起 男子曼哈頓地鐵車廂內被刺身亡

2023-06-17 17:48
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

2023-06-16 16:25

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包

台女星李芳雯遊LA 好市多神不知鬼不覺被偷包
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打