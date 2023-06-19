男子燒國旗 州議員欲提案嚴懲

史泰登島民選官員日前召開記者會宣布，計畫向州立法議會提案，將燒國旗事件列為刑事案件調查。(讀者提供)

史泰登島中土海灘(Midland Beach)一棟住家門前的美國國旗日前遭人放火燒毀引起社區嘩然，史島州眾議員 譚杜喜(Michael Tannousis)此前召開記者會宣布，計畫向州立法議會提案，將燒國旗事件列為刑事案件調查，涉案者落網將面臨控罪。

據悉，該案件發生於14日凌晨1時30分許，屋主的門鈴攝像機拍攝到，一名陌生男子從人行道走到旗桿上掛著的國旗面前，拿出打火機將國旗點燃；男子看起來相當隨意，動作沒有猶豫、也沒有東張西望，令受害者覺得不舒服。

「我們生活在一個很悲慘的世界裡」，受害者表示，很擔心嫌犯會做出更出格的事，「我們不知道這個人的動機是什麼、什麼理由驅使他做這些事」；警方指，此案件所幸未引發成嚴重的火災事故，目前122分局已介入調查，但尚未掌握到嫌犯的身分。

譚杜喜日前聯合史島區長佛塞拉(Vito Fossella)、市議員卡爾(David Carr)、以及數名退休軍人在案發住宅附近召開記者會；他表示，目前聯邦已有法律懲罰蓄意破壞國旗的人，但紐約州 、紐約市 還未有相關立法，就算被捕也不會遭到嚴重指控，地方檢察官最多也只能控行為不正當罪名。

但他認為這樣不夠體現出事態的嚴重性，也起不了震攝作用；他計畫在州立法議會提出提案，嚴懲這些公然破壞國旗的不法之徒。