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男子燒國旗 州議員欲提案嚴懲

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島民選官員日前召開記者會宣布，計畫向州立法議會提案，將燒國旗事件列為刑事案件調查。(讀者提供)
史泰登島民選官員日前召開記者會宣布，計畫向州立法議會提案，將燒國旗事件列為刑事案件調查。(讀者提供)

史泰登島中土海灘(Midland Beach)一棟住家門前的美國國旗日前遭人放火燒毀引起社區嘩然，史島州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)此前召開記者會宣布，計畫向州立法議會提案，將燒國旗事件列為刑事案件調查，涉案者落網將面臨控罪。

據悉，該案件發生於14日凌晨1時30分許，屋主的門鈴攝像機拍攝到，一名陌生男子從人行道走到旗桿上掛著的國旗面前，拿出打火機將國旗點燃；男子看起來相當隨意，動作沒有猶豫、也沒有東張西望，令受害者覺得不舒服。

「我們生活在一個很悲慘的世界裡」，受害者表示，很擔心嫌犯會做出更出格的事，「我們不知道這個人的動機是什麼、什麼理由驅使他做這些事」；警方指，此案件所幸未引發成嚴重的火災事故，目前122分局已介入調查，但尚未掌握到嫌犯的身分。

譚杜喜日前聯合史島區長佛塞拉(Vito Fossella)、市議員卡爾(David Carr)、以及數名退休軍人在案發住宅附近召開記者會；他表示，目前聯邦已有法律懲罰蓄意破壞國旗的人，但紐約州紐約市還未有相關立法，就算被捕也不會遭到嚴重指控，地方檢察官最多也只能控行為不正當罪名。

但他認為這樣不夠體現出事態的嚴重性，也起不了震攝作用；他計畫在州立法議會提出提案，嚴懲這些公然破壞國旗的不法之徒。

「美國國旗是自由民主、犧牲和榮譽的象徵，這些破壞事故是對國家直接的侮辱」，佛塞拉發出譴責道，必須作出反擊遏制更多的類似事故發生；卡爾則說，燒毀國旗的舉動是對為國捐軀軍人的不敬，國殤日才剛過不久，社區便傳出這樣不幸的事，令人感到憤怒，希望警方早日逮捕嫌犯，並對涉案者提出控罪。

男子點火燒毀一棟住家門前的美國國旗。(視頻截圖)
男子點火燒毀一棟住家門前的美國國旗。(視頻截圖)

眾議員 紐約市 紐約州

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