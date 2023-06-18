康尼島美人魚遊行 華裔女童扮公主圓夢

參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩／攝影)

代表著紐約市夏日傳統的布碌崙 (布魯克林)康尼島 美人魚遊行 (Mermaid Parade)，17日重磅回歸，當地商業主幹道化身海洋世界，遊行隊伍大膽、浮誇的裝扮令人眼前一亮；當天不少華人民眾前來欣賞，儘管未實際參與遊行，但有不少家長幫孩子按主題打扮，特別是受到迪士尼「小美人魚」(The Little Mermaid)真人版電影的影響，不少小女孩對美人魚裝扮情有獨鍾，穿上服裝，一圓成為公主心願。

影音來源：記者顏潔恩

紀念布碌崙狂歡節

康尼島的美人魚遊行，自1983年起為紀念「布碌崙狂歡節」而創辦，至今成為當地夏季的標誌性年度盛會，此前活動受到新冠疫情，連續兩年取消，直到去年才得以回歸；今年該活動邁入第41屆，無論是遊行規模還是現場與會民眾，都幾乎恢復到疫情前狀態。

17日下午1時左右，遊行隊伍如約登場，由警車、消防車、古董車打頭陣，接著來自當地的各個團體，包括學校代表、布碌崙公共圖書館、商業機構等出列，鑼鼓、管弦樂表演、還有DJ在花車上打歌，與在欄杆外的觀眾隔空互動、派送小禮物等，現場氣氛嗨翻天。

參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩／攝影)

參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩／攝影)

隊伍中不少遊行參與者打扮成美人魚、水母、螃蟹、魚頭人等海洋主題衣物，值得一提的是，此次遊行體現出參與者的多樣性，相較往年，有更多的殘障者參與，將輪椅精心裝飾，創意十足；另外為宣揚保護環境及海洋生態，也有人打扮成遭到屠殺的海豹、虎鯨、北極熊等，呼籲大眾關注相關議題。

民眾打扮成遭到屠殺的虎鯨(右)，宣揚保護海洋生態系統。(記者顏潔恩／攝影) 海洋動物是民眾最廣泛裝扮的造型之一。(記者顏潔恩／攝影)

饒舌歌手扮海皇國王

遊行亮點之一，今年的海皇國王(King Neptune)由布朗士的饒舌歌手Kool Keith扮演，他是1980年代後期嘻哈先驅樂隊Ultramagnetic MCs的一員，單飛後開始了長達數十年的音樂生涯；而美人魚皇后(Queen Mermaid)則由市文化事務局局長康博(Laurie Cumbo)擔任，她也曾是布碌崙第35選區的市議員。

康尼島美人魚遊行17日回歸，民眾裝扮得非常大膽、浮誇。(記者顏潔恩／攝影) 扮成海星的民眾。(記者顏潔恩／攝影)

居住在布碌崙的宋Tifanny表示，過去在社群媒體上常看到別人分享美人魚遊行的美照，今年終於有機會帶著兒子和女兒前來參加，「什麼都很期待，因為第一次來」；她八歲的女兒正值喜歡打扮的年紀，對扮成美人魚也很有憧憬，在活動前特意在亞馬遜上買來一整套的美人魚服飾，一圓公主夢，宋Tifanny也穿上一件美人魚裙子應景。

宋Tiffany帶著兒子和打扮成美人魚的女兒參與遊行。(記者顏潔恩／攝影)

同樣第一次來的任爸爸，帶著五歲女兒出席，剛好去年的萬聖節就是美人魚裝扮，這次也延用造型，「主要是小朋友很興奮，迪士尼的美人魚電影才剛出，搭上這波熱潮，很早就決定過來看遊行」；儘管遊行隊伍的造型千奇百怪，當被問及最喜歡的裝扮時，女兒則堅定說出最愛美人於公主「愛麗兒」(Ariel)，就是對美人魚情有獨鍾。

任爸爸帶女兒首次參與康尼島美人魚遊行。(記者顏潔恩／攝影)

華裔捧場未參與遊行

居住在新澤西州的韓裔金吉娜(Gina Kim，音譯)當日打扮成粉色蝦，與朋友相約到康尼島玩，沒有參與到遊行當中，「因為覺得自己還打扮得還不夠浮誇」；她表示，自己先從網上訂了一套粉色鱗片外套，於是思考什麼海洋動物是粉色的，「最後覺得蝦子好像還蠻適合的」，在朋友的幫助下完成身上這套服飾。

金吉娜扮成粉色蝦來看遊行。(記者顏潔恩／攝影)

已退休的黃氏夫婦就住在康尼島附近，此次已是第四、五次觀看遊行，「這就是康尼島的傳統，當地人一定要支持」，黃太太更開玩笑調侃丈夫，「什麼都喜歡看，最喜歡看穿比基尼的美女」。

母子倆扮成海龜。(記者顏潔恩／攝影)

參與者發揮創意，穿著奇形怪狀的衣服博得眾人眼球。(記者顏潔恩／攝影)