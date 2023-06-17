新鮮草原華人信件被盜 身分屢被冒用

陳先生的家門口出現陌生男子，查看他家信箱。(陳先生提供)

不法分子偷竊信件後冒用他人身分的事件愈發普遍，家住皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的陳先生，近一年內在多次被盜用駕照 、信用卡 等重要證件，即便報警且成功逮捕嫌犯，但陳先生的個資 遭到冒用的情況仍繼續，就算報警也難以阻止，反而愈演愈烈。

在皇后區生活數十年的陳先生16日接受本報採訪時，表示在去年7月，他突然收到銀行提示，顯示他的一張信用卡，正嘗試在法拉盛的一間家得寶(HomeDepot)消費超過2000元的儲值卡，陳先生未同意該筆交易，但不料最終仍顯示為付款成功。

陳先生立即與銀行聯絡，依照程序追回2000元，數日後，他卻再次收到交易提醒，顯示他的信用卡正在長島的家得寶嘗試刷一筆超過1000元的費用。

連續的可疑消費令陳先生懷疑自己的個資遭到冒用，一個月後，他接到銀行電話，表示一位拿著他駕照、自稱是他的人「忘記」銀行帳戶，要求行員提供資訊。

未丟失駕照的陳先生說，「顯然是有人假冒自己，從銀行『套話』」，好險行員警覺，通過電話和他確認，才沒有讓此人得逞；對此陳先生曾要求銀行協助逮捕該人，但銀行卻回覆他們「不具執法權」。

嫌犯到郵局，冒充陳先生欲取信。(郵局提供)

去年9月，陳先生又接到銀行來電，表示「他」正嘗試申請貸款，購買價格數萬元的豪車，陳先生立即要求銀行阻止交易，但須到現場核實身分。

阻止購車後，陳先生決定報警，但可疑情況未停。幾周後，陳先生如常收到保險公司季度帳單，卻發現多出一份車保，價值過千元，但他卻不認識此車。

不久後，市警109分局警員打電話給陳先生，詢問他是否遺失駕照和搬家，警員傳來一張駕照的照片，上面資訊均為他的資料，僅有地址被改成北方大道的某處外租信箱。

根據分局警員，此犯罪手法「普遍」，嫌犯透過盜取信件，取得受害人的社安號和出生日期後，便在汽車監理廳(DMV)網站修改地址，冒用身分申請新駕照。

信件偷盜者所駕車輛為佛州車牌。(陳先生提供)

在陳先生提供的線索下，警方在去年底成功抓捕名為林健(Lin Jian，音譯)的嫌犯，本想著抓到人，事情就該告一段落，但他卻又在今年5月接到郵局電話，詢問近日是否有外出旅遊計畫。

郵局告知，他的住址已申請滯留郵件服務(Hold Mail Service)；郵局主管表示，近日常收到多起陌生人為他人住址申請滯留郵件服務，並冒充屋主取信的案例。

兩日後陳先生收到郵局來電，通知冒名者已到場取信，郵局職員協助拍下嫌犯面貌及車牌，但恰逢當日郵政警察(Postal Police)人手不足，最終讓嫌犯離開。

本月13日，陳先生的家人又發現信件被盜，查看監控，發現有兩名華人駕駛一輛佛州牌照車輛，其中一人下車迅速翻看他家信箱後離開，目前他已將監控錄像交給警方。