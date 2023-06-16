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紐約市雷暴致航班延誤 加拿大山火霧霾明捲土重來

記者張心／紐約即時報導
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）
紐約市雷暴致紐新三大機場航班延誤，預計加拿大山火霧霾明日再來。（市長辦公室提供）

紐約市16日上午開始雷雨陣陣，導致周邊三大機場出現大規模航班延誤，專家預計此番雷暴陣雨將持續至17日，且加拿大山火霧霾預計也將在明日再度侵擾紐約市。

由於襲擊整個東北部地區的超強風暴，賓州地區發布了龍捲風警報，紐約和新澤西州機場也相繼在16日上午宣布停飛通知，但已於下午1時許暫時解除。截至目前，甘迺迪機場(JFK Airport)航班平均延誤時間超過兩小時，拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)超過一小時，新州的紐瓦克國際機場(Newark International Airport)約兩小時。

氣象專家John Davitt表示，雷暴大雨將在16日下午繼續侵擾紐約市五大區，並持續到17日，「預計17日情況會好點，但全天都會有雷陣雨。」

與此同時，由於加拿大山火的持續肆虐，紐約市在上周經歷了21年來最糟糕的空氣質量後，預計17日將會出現新一輪的霧霾狀況。「雖然沒有上周那麼嚴重，但可以肯定的是，17日的空氣質量是不健康的，尤其是在夜晚。」John Davitt預估，這次的霧霾會很快消散，空氣將在18日重新恢復正常。

市長亞當斯(Eric Adams)在16日上午的新聞發佈會上表示，雖然會有霧霾，但估計會低於空氣質量警報線，「目前我們只有24小時的預測，但會在整個周末持續更新情況。」

他也提醒，市警局(NYPD)和市消防局(FDNY)將在全市五大區提供免費的N95口罩，「我們建議免疫力低下的居民、長者、小孩，應該採取預防措施，限制戶外活動的時間。」

紐瓦克國際機場 紐約市 山火

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