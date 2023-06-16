我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元

記者張心／紐約報導
夏季旅遊旺季來臨，紐約市周邊三大機場的停車場即日起徵收「夏季高峰附加費」。(Getty Images)
夏季旅遊旺季來臨，紐約市周邊三大機場的停車場即日起徵收「夏季高峰附加費」。(Getty Images)

夏季高峰附加費上路

隨著夏季旅行高峰期即將到來，紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)宣布，從即日起針對紐約、新澤西共三座機場的停車場徵收「夏季高峰附加費」(summer peak surcharge)，若民眾未事先預約車位，每日最高恐被多收89元的附加費用。

近4成旅客車停機場

紐新航港局預計今夏的國際旅遊將有百萬人次進出位於紐約的甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)，和新州的紐瓦克國際機場(Newark International Airport)，而民調數據顯示，約有38%的旅客將車子停在機場停車場內，這將使紐約市周邊三大機場的停車場需求增加。

根據新規，若民眾未提前預約停車位，甘迺迪機場加收的夏季高峰附加費每日在60元至80元，拉瓜地亞機場為每日55元至89元，紐瓦克國際機場則為每日40元至70元。

機場官網可查看實時停車場餘量，並預定車位。(取自JFK官網)
機場官網可查看實時停車場餘量，並預定車位。(取自JFK官網)

部分停車場僅供預約

紐新航港局建議，民眾若需使用機場的停車場，應至少提前24小時預定停車位，不僅可享比現場更低的價格，部分航站樓停車場也僅開放給提前預訂者，若未預約恐空跑一趟，延誤航班。

紐新航港局表示，機場正在與航空公司、旅行社和合作方溝通，實時更新停車場的車位限制，並鼓勵旅客提前預定停車位，避免不知情支付高昂停車費。

另外，也建議旅客搭乘公共交通、出租車和網約車到機場，並預計在夏季旅遊高峰結束後，重新調整機場停車費用。三座機場的停車場費用及預約，可上各機場網站參考。甘迺迪機場https://is.gd/3FsAsi，拉瓜地亞機場https://is.gd/LYjhM8，紐瓦克國際機場https://is.gd/Dw6LEP

紐瓦克國際機場 拉瓜地亞機場 租車

上一則

紐約霧霾待8小時 等同吸30根菸

延伸閱讀

涉性侵男童被捕 紐約神父不予抗辯

涉性侵男童被捕 紐約神父不予抗辯
紐約煙霧瀰漫 拉瓜地亞機場停飛 紐瓦克航班大延誤

紐約煙霧瀰漫 拉瓜地亞機場停飛 紐瓦克航班大延誤
槍殺新州女議員 維州男落網

槍殺新州女議員 維州男落網
新州眾議會通過決議 挺台灣參與世界衛生組織

新州眾議會通過決議 挺台灣參與世界衛生組織
投入職場首選城市 紐約市排名墊底

投入職場首選城市 紐約市排名墊底

熱門新聞

班森賀華裔高中男生在地鐵站遭三名少年攻擊和搶劫。(本報檔案照)

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

2023-06-09 13:15
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

2023-06-14 17:46
Jimmy說，該超市的主要顧客為亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

瞄準亞裔？華人超市遇團夥搶劫 喝阻竟遭吐口水

2023-06-15 06:41
前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級過失殺人起訴

2023-06-15 07:38
突如其來的山火霧霾打亂了紐約市的正常步伐，華人紛紛戴起口罩。（記者刘梓祁／攝影）

紐約哮喘飆增1倍 逾300人急診 霧霾恐籠罩整個夏天

2023-06-09 08:03
在法拉盛的藥房、餐館以及百貨商店門口，常常見到招工廣告，老闆感嘆難請人。(記者高雲兒／攝影)

缺工嚴重 卻因語言、身分障礙 紐約市華人零售業者招工難

2023-06-10 06:31

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居