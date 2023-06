紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元

夏季旅遊旺季來臨,紐約市周邊三大機場的停車場即日起徵收「夏季高峰附加費」。(Getty Images)

夏季高峰附加費上路

隨著夏季旅行高峰期即將到來,紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)宣布,從即日起針對紐約、新澤西共三座機場的停車場徵收「夏季高峰附加費」(summer peak surcharge),若民眾未事先預約車位,每日最高恐被多收89元的附加費用。

近4成旅客車停機場

紐新航港局預計今夏的國際旅遊將有百萬人次進出位於紐約的甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport),和新州的紐瓦克國際機場 (Newark International Airport),而民調數據顯示,約有38%的旅客將車子停在機場停車場內,這將使紐約市周邊三大機場的停車場需求增加。

根據新規,若民眾未提前預約停車位,甘迺迪機場加收的夏季高峰附加費每日在60元至80元,拉瓜地亞機場為每日55元至89元,紐瓦克國際機場則為每日40元至70元。

機場官網可查看實時停車場餘量,並預定車位。(取自JFK官網)

部分停車場僅供預約

紐新航港局建議,民眾若需使用機場的停車場,應至少提前24小時預定停車位,不僅可享比現場更低的價格,部分航站樓停車場也僅開放給提前預訂者,若未預約恐空跑一趟,延誤航班。

紐新航港局表示,機場正在與航空公司、旅行社和合作方溝通,實時更新停車場的車位限制,並鼓勵旅客提前預定停車位,避免不知情支付高昂停車費。

另外,也建議旅客搭乘公共交通、出租車 和網約車到機場,並預計在夏季旅遊高峰結束後,重新調整機場停車費用。三座機場的停車場費用及預約,可上各機場網站參考。甘迺迪機場https://is.gd/3FsAsi,拉瓜地亞機場https://is.gd/LYjhM8,紐瓦克國際機場https://is.gd/Dw6LEP。