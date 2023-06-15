紐約地鐵遊民遭鎖喉致死案 前陸戰隊員二級謀殺起訴

前陸戰隊員潘尼(倒地右者)涉嫌5月1日在紐約市地鐵上聲稱自衛，失手鎖喉一名街友非裔男子尼利(中白衣者)，造成死亡。紐約市大陪審團14日宣布決定以二級過失殺人罪名，起訴潘尼。(路透)

紐約地鐵5月1日發生非裔 遊民尼利(Jordan Neely)遭白人前陸戰隊員潘尼(Daniel Penny)鎖喉致死事件，潘尼14日被紐約大陪審團依二級謀殺罪起訴。

消息人士透露，24歲的潘尼遭一項二級謀殺罪起訴，曼哈頓 地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的發言人不回應「國家廣播公司」(NBC)的詢問。

死者家屬：凸顯潘尼犯錯

死者尼利家屬的律師發布聲明表示，這項控罪凸顯潘尼在曼哈頓F線地鐵上「犯錯」，「潘尼無權擔任法官、陪審員或劊子手」。

前陸戰隊員潘尼5月1日在紐約地鐵上，將狀似精神不穩定的街友尼利鎖喉致死，紐約市大陪審團14日宣布以二級過失殺人罪名起訴潘利。因為一為白人一為非裔，使本案涉及種族又將加敏感。圖為潘尼自首時照片。(美聯社)

潘尼的律師表示，大陪審團的證據標準「非常低且未發現(潘尼)做錯事，我們有信心，當審理此案的陪審員重新衡量證據，會認同潘尼在列車上的行為」。

目擊者狄亞茲(Juan Alberto Vasquez)告訴「NBC紐約分台」說，尼利開始發表「激進言論」之際，潘尼和尼利都在地鐵列車上。

目擊者錄下雙方衝突畫面

狄亞茲宣稱，尼利告訴乘客，「他又餓又渴，不在乎任何事、不在乎入獄和終身監禁」。

狄亞茲錄下雙方衝突的部分畫面，顯示潘尼對尼利鎖喉，壓制在車廂地板。

當局表示，緊急救護人員抵達百老匯-拉法葉街(Broadway-Lafayette Street)與布利克街(Bleecker Street)車站時，尼利已喪失意識，送醫宣告死亡。

紐約市法醫表示，尼利死於「頸部遭受壓迫」、「他殺」(這是法醫常用以形容死者原因的詞彙)，但未發現刑事過失(criminal culpability)。

尼利是地鐵街頭藝人，經常扮演流行音樂天王麥可傑克森(Michael Jackson)；尼利的母親2017年過世後，他飽受精神折磨多年。

潘尼：為保護自己和乘客

白人潘尼表示，他與尼利衝突的行為，是出於保護自己和車上其他乘客。潘尼11日透過影片聲明表示，「我並非看見一名非裔威脅乘客，我是看見一名男子威脅乘客。」

這起事件令人想起1984年紐約地鐵站 四名非裔青少年遭白人戈茲(Bernhard Goetz)槍擊的事件，戈茲當時深怕被搶而開槍；被稱作「地鐵義警」(The Subway Vigilante)的戈茲事後被控謀殺未遂和毆打罪名不成立，但因持有武器罪坐牢八個月。